Intego ONE lance une application de cybersécurité pour l'iPhone
Article sponsorisé - Publié le - Bon Plan
Intego, leader de l'antivirus et de la cybersécurité sur Mac, lance une nouvelle application de protection sur iPhone. En effet, même si Apple a conçu un écosystème très fermé, beaucoup plus difficile à attaquer qu'un Mac ou qu'un PC, il reste quelques points négligés qu'Intego vise à couvrir avec cette nouvelle évolution majeure de sa solution phare Intego ONE.
Intego garantit la confidentialité de votre connexion sur les réseaux Wi-Fi que vous ne contrôlez pas, vous indique si le réseau auquel vous êtes connecté est sûr et vous indique les protections intégrées à votre iPhone qui sont désactivées. Apple dote chaque iPhone d’une protection solide. Intego ne la remplace pas. Il couvre les éléments négligés par la firme à la pomme. L'application garantit :
Intego ONE pour iPhone s'assure également que les sécurités suivantes sont bien mises en place :
Si un problème nécessite votre attention, Intego vous explique ce qu’il a détecté et les mesures à prendre.
Cette version iPhone est incluse sans frais supplémentaires exclusivement pour les abonnés de la formule Intego ONE Total (pas Essentiel, ni Avancé) donc faites bien attention à ce point si vous n'êtes pas abonné à la version complète du logiciel. C'est aussi bon à savoir si vous n'avez encore souscrit à aucune formule et que vous souhaitez profiter de cette protection et de ce VPN sur votre téléphone. Mais bonne nouvelle : Intego propose 35% de réduction sur lntego ONE Total (avec 30 jours satisfaits ou remboursés).
Une fois que vous êtes abonné, l'application sera disponible via le portail client Intego ONE ou bien directement sur l'App Store.
Que contient Intego ONE pour iPhone ?
Intego garantit la confidentialité de votre connexion sur les réseaux Wi-Fi que vous ne contrôlez pas, vous indique si le réseau auquel vous êtes connecté est sûr et vous indique les protections intégrées à votre iPhone qui sont désactivées. Apple dote chaque iPhone d’une protection solide. Intego ne la remplace pas. Il couvre les éléments négligés par la firme à la pomme. L'application garantit :
- Une connexion privée, où que vous soyez : le Wi-Fi des cafés et des hôtels n’est pas privé. Activez Intego VPN et vos activités en ligne ne concerneront plus que vous. Votre localisation reste masquée et nous ne conservons aucune trace des sites que vous consultez. Un simple geste pour vous connecter, un simple geste pour vous déconnecter.
- Un contrôle complet des réseaux Wi-Fi auxquels vous êtes connecté : lancez un contrôle rapide avant d’ouvrir votre app bancaire depuis un réseau que vous ne connaissez pas. Intego vous indique les performances du réseau Wi-Fi et vous signale les problèmes éventuels. En dix secondes, vous savez à quoi vous en tenir.
- Un monitoring des protections existantes : votre iPhone intègre de bonnes protections, mais certaines nécessitent une activation manuelle et la plupart des utilisateurs ne les ont jamais consultées.
Intego ONE pour iPhone s'assure également que les sécurités suivantes sont bien mises en place :
- Votre iPhone est-il verrouillé par un code d’accès ?
- Face ID ou Touch ID est-il activé ?
- Les apps sont-elles autorisées à suivre vos activités ?
- Utilisez-vous la dernière version du logiciel disponible pour votre appareil ?
- Des modifications susceptibles de contourner les mesures de protection d’Apple ont-elles été apportées ?
- Un enregistrement de votre écran est-il en cours ?
Si un problème nécessite votre attention, Intego vous explique ce qu’il a détecté et les mesures à prendre.
Précisions utiles
Cette version iPhone est incluse sans frais supplémentaires exclusivement pour les abonnés de la formule Intego ONE Total (pas Essentiel, ni Avancé) donc faites bien attention à ce point si vous n'êtes pas abonné à la version complète du logiciel. C'est aussi bon à savoir si vous n'avez encore souscrit à aucune formule et que vous souhaitez profiter de cette protection et de ce VPN sur votre téléphone. Mais bonne nouvelle : Intego propose 35% de réduction sur lntego ONE Total (avec 30 jours satisfaits ou remboursés).
Une fois que vous êtes abonné, l'application sera disponible via le portail client Intego ONE ou bien directement sur l'App Store.
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