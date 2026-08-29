Grosse promo sur le meilleur antivirus Mac jusqu'à -35% par rapport à son prix initial
Article sponsorisé - Publié le - Bon Plan
Avec Intego ONE jusqu'à -35% et Bitdefender à -50%, les meilleurs antivirus pour Mac sont en promotion ce week-end. Que ce soit un ancien Mac non protégé ou bien votre nouveau MacBook pour la rentrée, c'est le moment de l'immuniser de toutes les cybermenaces qui le guettent.
Deux réalités à connaître :
Vous avez certainement entendu parler du récent piratage du fisc considéré comme
Pour vous, cela se traduit par une multiplication des tentatives de phishing et de ransomwares de plus en plus sophistiqués, au point que les cyberattaques sont devenues un enjeu d’État dont la sensibilisation de la population est maintenant une de ses priorités. Si le nombre de menaces en hausse est donc une première réalité, une deuxième réalité est que les Mac sont maintenant tous vulnérables aux virus et aux ransomwares.
Pour vous aider à naviguer parmi les innombrables offres, Mac4Ever analyse et compare rigoureusement les solutions les plus performantes du marché afin de vous garantir une protection sur mesure.
Pour avoir ainsi testé les principaux antivirus sur Mac, notre choix s'est porté sur Intego ONE, développé par Intego. Contrairement à beaucoup de ses concurrents, ce logiciel a été développé exclusivement pour l'architecture Apple. Résultat : une efficacité redoutable contre tous les types de malwares, alliée à une ergonomie exemplaire. C'est simple, sa fluidité est telle qu'on en oublierait presque sa présence, ce qui en fait, selon nos tests, le meilleur bouclier actuel pour votre Mac.
Bonne nouvelle ! Toute la gamme Intego est actuellement en promotion jusqu'à -35 %.
Intego, qui vient donc de lancer sa toute nouvelle application Intego ONE, propose différentes formules selon que vous souhaitiez une protection ciblée ou une suite complète (incluant nettoyage système et VPN). Le point commun entre toutes ces offres ? Elles intègrent toutes sans exception un antivirus et un pare-feu. Vous avez donc la liberté de moduler vos options sans jamais faire de compromis sur la sécurité de base de votre Mac.
Intego ONE Essentiel, la solution de base, se compose de :
C’est le rempart indispensable contre une menace qui ne cesse de se diversifier sur macOS : qu'il s'agisse de virus, de chevaux de Troie, de spywares, de ransomwares ou de publicités intrusives (adwares). Pour aller plus loin, son pare-feu bidirectionnel agit comme une véritable tour de contrôle : il bloque non seulement les tentatives d'intrusion extérieures, mais surveille aussi vos propres applications pour empêcher toute fuite de vos données personnelles vers l'extérieur.
Intego ONE Advanced ajoute à cela un nettoyeur de fichiers qui supprime les fichiers inutiles, détecte les documents volumineux pour vous aider à les trier et surveille l'occupation de la mémoire et du processeur pour optimiser leurs performances.
Enfin, Intego ONE Complete reprend toutes les fonctions précédentes et les complète avec un VPN qui vient parachever le triptyque unique de la sécurité : antivirus, pare-feu, VPN. L'antivirus protège des menaces locales, le pare-feu bloque les menaces réseau tandis que le VPN sécurise les connexions que vous autorisez à passer outre le pare-feu.
Choisissez la formule qui colle à vos usages. Si vous cherchez avant tout une protection robuste sans fioritures, commencez par Intego ONE. C'est une excellente base qui ne vous engage à rien : vous pourrez très facilement mettre à niveau votre abonnement vers les outils de performance ou de confidentialité plus tard.
Vous hésitez encore ? Si vous voulez comparer les performances d'Intego face aux géants du secteur comme Norton, McAfee ou Avast, jetez un œil à notre guide comparatif des antivirus Mac. Nous avons passé au crible les forces et faiblesses de chaque logiciel pour vous aider à trouver celui qui correspond exactement à votre profil d'utilisateur.
Par ailleurs, même si votre Mac est pour le moment tout neuf, vous allez voir qu'il s'encrasse assez rapidement : les téléchargements s'empilent les uns sur les autres, les fichiers système prennent de plus en plus de place sans que vous ne sachiez pourquoi, et l'espace disponible sur votre disque fond à vue d'oeil. Pour pallier à cela, une seule solution : utiliser un nettoyeur pour Mac. Ce type de logiciel vous facilite grandement la vie en supprimant des Go de fichiers inutiles et en vous aidant efficacement à trier vos documents et applications.
Un nettoyeur est un logiciel conçu pour optimiser et maintenir votre Mac en parfait état de fonctionnement. En effet, votre Mac accumule progressivement des fichiers temporaires, des caches, des journaux et d'autres éléments inutiles qui peuvent ralentir les performances de votre système et rendre votre Mac infinement lent.
C'est là que le nettoyeur Mac entre en jeu : il effectue un balayage complet de votre Mac, identifie et supprime automatiquement ces fichiers indésirables, libérant ainsi de l'espace disque précieux. De plus, il permet de désinstaller proprement des applications, de gérer les extensions du navigateur, et même de vérifier les mises à jour de logiciels pour s'assurer que votre Mac est à jour et sécurisé. En utilisant un nettoyeur, vous pouvez prolonger la durée de vie de votre Mac, améliorer ses performances, réduire les temps de chargement et obtenir une expérience informatique plus fluide.
Quatre objectifs :
CleanMyMac est notre nettoyeur pour Mac préféré, tout comme Intego est notre antivirus pour Mac préféré, mais il en existe bien évidemment d'autres que nous avons rigoureusement testés et comparés ci-dessous. Dans tous les cas, n'hésitez pas à équiper votre Mac d'un antivirus ou d'un nettoyeur, deux fidèles alliés pour assurer protection et optimisation à votre ordinateur.
Pourquoi un antivirus sur Mac ?
Deux réalités à connaître :
- L'explosion du risque cyber : dans un monde 100% numérique, vos données sont devenues la cible prioritaire
- La fin du mythe de l'invulnérabilité : Apple n'est plus épargné par les virus et les malwares.
Vous avez certainement entendu parler du récent piratage du fisc considéré comme
la cyberattaque la plus grave de l'histoire de notre paysqui s'est ensuivi d'un piratage du ministère de l'Éducation nationale et d'autres services de l'État. De nombreuses grandes entreprises et institutions publiques avaient déjà été hackées en 2025, prouvant que personne n'est intouchable.
Pour vous, cela se traduit par une multiplication des tentatives de phishing et de ransomwares de plus en plus sophistiqués, au point que les cyberattaques sont devenues un enjeu d’État dont la sensibilisation de la population est maintenant une de ses priorités. Si le nombre de menaces en hausse est donc une première réalité, une deuxième réalité est que les Mac sont maintenant tous vulnérables aux virus et aux ransomwares.
Pour vous aider à naviguer parmi les innombrables offres, Mac4Ever analyse et compare rigoureusement les solutions les plus performantes du marché afin de vous garantir une protection sur mesure.
Intego ONE, le meilleur antivirus sur Mac
Pour avoir ainsi testé les principaux antivirus sur Mac, notre choix s'est porté sur Intego ONE, développé par Intego. Contrairement à beaucoup de ses concurrents, ce logiciel a été développé exclusivement pour l'architecture Apple. Résultat : une efficacité redoutable contre tous les types de malwares, alliée à une ergonomie exemplaire. C'est simple, sa fluidité est telle qu'on en oublierait presque sa présence, ce qui en fait, selon nos tests, le meilleur bouclier actuel pour votre Mac.
Bonne nouvelle ! Toute la gamme Intego est actuellement en promotion jusqu'à -35 %.
Les solutions Intego expliquées
Intego, qui vient donc de lancer sa toute nouvelle application Intego ONE, propose différentes formules selon que vous souhaitiez une protection ciblée ou une suite complète (incluant nettoyage système et VPN). Le point commun entre toutes ces offres ? Elles intègrent toutes sans exception un antivirus et un pare-feu. Vous avez donc la liberté de moduler vos options sans jamais faire de compromis sur la sécurité de base de votre Mac.
Intego ONE Essentiel, la solution de base, se compose de :
- Un antivirus
- Un pare-feu
C’est le rempart indispensable contre une menace qui ne cesse de se diversifier sur macOS : qu'il s'agisse de virus, de chevaux de Troie, de spywares, de ransomwares ou de publicités intrusives (adwares). Pour aller plus loin, son pare-feu bidirectionnel agit comme une véritable tour de contrôle : il bloque non seulement les tentatives d'intrusion extérieures, mais surveille aussi vos propres applications pour empêcher toute fuite de vos données personnelles vers l'extérieur.
Intego ONE Advanced ajoute à cela un nettoyeur de fichiers qui supprime les fichiers inutiles, détecte les documents volumineux pour vous aider à les trier et surveille l'occupation de la mémoire et du processeur pour optimiser leurs performances.
Enfin, Intego ONE Complete reprend toutes les fonctions précédentes et les complète avec un VPN qui vient parachever le triptyque unique de la sécurité : antivirus, pare-feu, VPN. L'antivirus protège des menaces locales, le pare-feu bloque les menaces réseau tandis que le VPN sécurise les connexions que vous autorisez à passer outre le pare-feu.
Le test
Comment choisir son antivirus ?
Choisissez la formule qui colle à vos usages. Si vous cherchez avant tout une protection robuste sans fioritures, commencez par Intego ONE. C'est une excellente base qui ne vous engage à rien : vous pourrez très facilement mettre à niveau votre abonnement vers les outils de performance ou de confidentialité plus tard.
Quelles sont les autres offres ?
Vous hésitez encore ? Si vous voulez comparer les performances d'Intego face aux géants du secteur comme Norton, McAfee ou Avast, jetez un œil à notre guide comparatif des antivirus Mac. Nous avons passé au crible les forces et faiblesses de chaque logiciel pour vous aider à trouver celui qui correspond exactement à votre profil d'utilisateur.
Les nettoyeurs pour Mac
Par ailleurs, même si votre Mac est pour le moment tout neuf, vous allez voir qu'il s'encrasse assez rapidement : les téléchargements s'empilent les uns sur les autres, les fichiers système prennent de plus en plus de place sans que vous ne sachiez pourquoi, et l'espace disponible sur votre disque fond à vue d'oeil. Pour pallier à cela, une seule solution : utiliser un nettoyeur pour Mac. Ce type de logiciel vous facilite grandement la vie en supprimant des Go de fichiers inutiles et en vous aidant efficacement à trier vos documents et applications.
Concrètement, comment ça marche un nettoyeur ?
Un nettoyeur est un logiciel conçu pour optimiser et maintenir votre Mac en parfait état de fonctionnement. En effet, votre Mac accumule progressivement des fichiers temporaires, des caches, des journaux et d'autres éléments inutiles qui peuvent ralentir les performances de votre système et rendre votre Mac infinement lent.
C'est là que le nettoyeur Mac entre en jeu : il effectue un balayage complet de votre Mac, identifie et supprime automatiquement ces fichiers indésirables, libérant ainsi de l'espace disque précieux. De plus, il permet de désinstaller proprement des applications, de gérer les extensions du navigateur, et même de vérifier les mises à jour de logiciels pour s'assurer que votre Mac est à jour et sécurisé. En utilisant un nettoyeur, vous pouvez prolonger la durée de vie de votre Mac, améliorer ses performances, réduire les temps de chargement et obtenir une expérience informatique plus fluide.
Quatre objectifs :
- Nettoyer votre Mac en supprimant tout les fichiers inutiles
- Accélérer votre Mac grâce à pleins d’outils de maintenance, Optimisation intégrale de macOS
- Supprimer des fichiers malveillants de votre Mac
- Gérer les apps et les extensions
CleanMyMac est notre nettoyeur pour Mac préféré, tout comme Intego est notre antivirus pour Mac préféré, mais il en existe bien évidemment d'autres que nous avons rigoureusement testés et comparés ci-dessous. Dans tous les cas, n'hésitez pas à équiper votre Mac d'un antivirus ou d'un nettoyeur, deux fidèles alliés pour assurer protection et optimisation à votre ordinateur.
Les tests
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