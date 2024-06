Une montre connectée réellement conçue pour la plongée chez Suunto

Suunto Ocean

L'année dernière, nous avons redéfini notre orientation en matière de design. La Suunto Ocean s'inscrit dans cette nouvelle identité. Elle s'avère aussi perfomante pour la plongée que pour les sports outdoor, tout en conservant un design signature. Même hors de l'eau, cette nouvelle montre saura se faire discrète au poignet de ses utilisateurs.



La Suunto Ocean est fabriquée entièrement grâce à des énergies renouvelables. Durant la totalité de sa durée de vie, elle génère, au total, 11,63kg de CO2, soit l'équivalent de 70 km réalisés en voiture.

Une montre connectée et un ordinateur de plongée

Tout comme les autres montres de la famille Suunto, une fois connectée à l'application Suunto, il sera possible d'avoir une visualisation complète de son itinéraire sous-marin. Les plongeurs auront une expérience holistique de leur sortie grâce au carnet de plongée, disponible sur la même application que leurs sorties outdoor. Une fois hors de l'eau, la Suunto Ocean permet d'avoir un suivi complet de ses activités quotidiennes pour avoir toujours un œil sur sa charge d'entraînement, sa progression et sa récupération.

Suunto n'en est pas à son coup d'essai et a commercialisé son premier ordinateur de plongée 37 ans auparavant. Avec l'Ocean,. Outre la dalle AMOLED, la Suunto Ocean se dote d'un algorithme de décompression Bühlmann 16 GF afin d'assurer la sécurité des apnéistes et des plongeurs, et pourra se connecter au Tank POD afin d'afficher une vue précise du niveau d'air restant.La petite dernière de chez Suunto sera également capable. La montre affiche une autonomie allant jusqu'à 40 heures en mode plongée et 50 heures avec le GPS activé. Selon Mikko Ahlström, chef du design chez Suunto :En sus de ses aptitudes en plongée,(course à pied, yoga, cyclisme, danse, ou encore kayak), un altimètre, un systèmes de navigation GPS multibande GNSQS, le suivi de l'activité cardiaque, et la fonction Burner afin d'afficher les calories brûlées pendant l'exercice.La Suunto Ocean est