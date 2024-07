Ce boitier transforme votre Apple Watch en mini iPhone !

Voici le tinyPod !

L'Apple Watch se mue en Dumbphone

Il existe une version sans molette, laissant un accès à la couronne digitale et aux boutons

Selon son concepteur (un ancien de Snap et du milieu du jailbreak), le but du tinyPOD serait, soit pouvoir passer et recevoir des appels, mais également profiter de l'App Messages et de Mail (bien que l'écran soit tout de même très restreint pour cet usage), ou encore d'accéder à votre service de streaming de musique ou de livres audio préféré.Ainsi,, permettant de contrôler la montre connectée, non plus via la couronne digitale et les boutons, mais via une molette qui se rapproche furieusement de celle que proposait l'iPod.Avec l'intérêt grandissant pour les dumbphones, ces smartphones simplifiés et dénués de certaines fonctionnalités,. Selon le constructeur, la molette cliquable du tinyPod actionne des mécanismes qui interagissent avec la couronne digitale et les boutons des Apple Watch.. Il coûte 79,99 dollars pour les Apple Watch SE et Apple Watch Series 4 à Series 9 en 40/41mm et 44/45mm, et peut également accueillir les Apple Watch Ultra au sein du modèle à 89,99 dollars. La firme propose également le tinyPod Lite dépourvu de molette (les boutons et la couronne de l'Apple Watch sont alors accessibles, comme vous pouvez le voir sur le cliché ci-dessus) à 29,99 dollars.Le boitier couplé à une Apple Watch et un forfait cellulaire permet donc de recevoir des appels et des messages, de disposer de fonctionnalités de sécurité (appels d'urgence, détection de chute et d'accidents), de diffuser de la musique en Bluetooth, le tout. Reste à savoir si un tel produit trouvera réellement son public.Si l'aventure vous tente, le tinyPod est