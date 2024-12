Idée cadeau : le chargeur rapide pour Apple Watch Belkin bradé à -57% !

Un chargeur rapide pour Apple Watch à 29,99€

Ce chargeur permettra de faire le plein de votre montre Apple avec classe grâce au galet magnétique certifié pour la charge rapide. Pour rappel,(à partir de la Series 7 et des deux générations d'Ultra)Le support de charge livré avec un câble USB-C (il faudra donc une alimentation USB-C) est sobre et disponible en noir et en blanc.