Apple Watch SE 3 à 201,70 euros pour le Prime Day : la montre connectée d'Apple tombe à prix planche
Par Vincent Lautier - Publié le - Bon Plan
Le Prime Day fait chuter l'Apple Watch SE 3 à un tarif rarement vu. Le modèle GPS de 44 mm en coloris Lumière stellaire passe à 201,70 euros chez Amazon, contre 299 euros de prix conseillé et 260,99 euros il y a encore peu. Soit une remise de 33% sur la montre la plus abordable de la gamme, qui hérite cette année de fonctions longtemps réservées aux modèles supérieurs.
La grande nouveauté de cette troisième génération, c'est l'écran toujours activé. Jusqu'ici, il fallait lever le poignet pour réveiller la dalle, là où la SE 3 affiche en permanence l'heure et vos informations, exactement comme les Apple Watch haut de gamme. La montre gagne aussi un capteur de température, qui alimente l'app Signes vitaux et permet des estimations rétrospectives d'ovulation. On reste sur un boîtier de 44 mm classique, sobre, avec un bracelet Sport assorti, mais l'expérience se rapproche nettement de celle des Series, pour moitié moins cher.
C'est sans doute le terrain le plus convaincant. La SE 3 suit votre activité, votre sommeil et votre fréquence cardiaque, vous attribue un Score de sommeil quotidien et sait même repérer les signes d'une apnée du sommeil. Elle alerte en cas de rythme cardiaque anormalement élevé ou bas, ou de trouble du rythme. Côté sécurité, elle détecte une chute lourde ou un accident de voiture grave, contacte automatiquement les secours et prévient vos proches, tandis que la fonction Accompagnement signale votre arrivée à destination. De quoi rassurer, y compris pour garder un œil sur un proche fragile ou un enfant, puisque la montre peut se configurer pour quelqu'un qui n'a pas d'iPhone.
Apple annonce une autonomie d'une journée, soit environ 18 heures, mais la vraie progression se joue sur la recharge. La SE 3 se recharge deux fois plus vite que la SE 2 et récupère jusqu'à 8 heures d'autonomie en seulement 15 minutes branchée, de quoi la remettre d'aplomb le temps d'une douche. Au quotidien, elle fait tout ce qu'on attend d'une Apple Watch, envoyer un message, prendre un appel, lancer de la musique ou un podcast, interroger Siri, recevoir ses notifications, le tout en s'appuyant sur l'iPhone ou le Wi-Fi pour le modèle GPS. Et comme partenaire de sport, elle donne des données en temps réel pour suivre ses séances.
À 201,70 euros, la SE 3 devient le point d'entrée idéal dans l'univers Apple Watch, surtout avec cet écran toujours activé qui manquait cruellement à la SE 2. Pour un premier achat, pour offrir, ou pour équiper un ado, le rapport qualité-prix est difficile à prendre en défaut. Il faudra simplement composer avec une autonomie qui reste modeste face à une Apple Watch Ultra, et accepter l'absence d'électrocardiogramme et de capteur d'oxygène sanguin, toujours réservés aux Series et aux Ultra. Pour le reste, à ce tarif, c'est clairement la meilleure porte d'entrée du moment.
Une SE qui rattrape les grandes
La grande nouveauté de cette troisième génération, c'est l'écran toujours activé. Jusqu'ici, il fallait lever le poignet pour réveiller la dalle, là où la SE 3 affiche en permanence l'heure et vos informations, exactement comme les Apple Watch haut de gamme. La montre gagne aussi un capteur de température, qui alimente l'app Signes vitaux et permet des estimations rétrospectives d'ovulation. On reste sur un boîtier de 44 mm classique, sobre, avec un bracelet Sport assorti, mais l'expérience se rapproche nettement de celle des Series, pour moitié moins cher.
Un vrai bilan de santé au poignet
C'est sans doute le terrain le plus convaincant. La SE 3 suit votre activité, votre sommeil et votre fréquence cardiaque, vous attribue un Score de sommeil quotidien et sait même repérer les signes d'une apnée du sommeil. Elle alerte en cas de rythme cardiaque anormalement élevé ou bas, ou de trouble du rythme. Côté sécurité, elle détecte une chute lourde ou un accident de voiture grave, contacte automatiquement les secours et prévient vos proches, tandis que la fonction Accompagnement signale votre arrivée à destination. De quoi rassurer, y compris pour garder un œil sur un proche fragile ou un enfant, puisque la montre peut se configurer pour quelqu'un qui n'a pas d'iPhone.
Autonomie revue et usage au quotidien
Apple annonce une autonomie d'une journée, soit environ 18 heures, mais la vraie progression se joue sur la recharge. La SE 3 se recharge deux fois plus vite que la SE 2 et récupère jusqu'à 8 heures d'autonomie en seulement 15 minutes branchée, de quoi la remettre d'aplomb le temps d'une douche. Au quotidien, elle fait tout ce qu'on attend d'une Apple Watch, envoyer un message, prendre un appel, lancer de la musique ou un podcast, interroger Siri, recevoir ses notifications, le tout en s'appuyant sur l'iPhone ou le Wi-Fi pour le modèle GPS. Et comme partenaire de sport, elle donne des données en temps réel pour suivre ses séances.
On en dit quoi ?
À 201,70 euros, la SE 3 devient le point d'entrée idéal dans l'univers Apple Watch, surtout avec cet écran toujours activé qui manquait cruellement à la SE 2. Pour un premier achat, pour offrir, ou pour équiper un ado, le rapport qualité-prix est difficile à prendre en défaut. Il faudra simplement composer avec une autonomie qui reste modeste face à une Apple Watch Ultra, et accepter l'absence d'électrocardiogramme et de capteur d'oxygène sanguin, toujours réservés aux Series et aux Ultra. Pour le reste, à ce tarif, c'est clairement la meilleure porte d'entrée du moment.