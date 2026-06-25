Apple Watch SE 3 à 201,70 euros pour le Prime Day : la montre connectée d'Apple tombe à prix planche

On en dit quoi ?



À 201,70 euros, la SE 3 devient le point d'entrée idéal dans l'univers Apple Watch, surtout avec cet écran toujours activé qui manquait cruellement à la SE 2. Pour un premier achat, pour offrir, ou pour équiper un ado, le rapport qualité-prix est difficile à prendre en défaut. Il faudra simplement composer avec une autonomie qui reste modeste face à une Apple Watch Ultra, et accepter l'absence d'électrocardiogramme et de capteur d'oxygène sanguin, toujours réservés aux Series et aux Ultra. Pour le reste, à ce tarif, c'est clairement la meilleure porte d'entrée du moment.