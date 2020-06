A Paris, il retrouve son scooter dans un sous-sol grâce au traqueur d'Invoxia

La lecture des éléments sur l’application du tracker nous a conduit à l’adresse où le tracker se trouvait (en proche banlieue parisienne). Nous nous y sommes rendus et pendant que mon collaborateur surveillait les entrées et sorties de l’endroit présumé pour s’assurer que le scooter ne bougerait plus, je me suis rendu à la Police Nationale pour déclarer le vol et indiquer aux policiers le caractère urgent de se déplacer sur site tant que nous avions un signal du traceur GPS (on redoutait qu’il soit détecté par les voleurs et détruit).



Les policiers ont pris contact avec la BAC qui patrouillait à proximité et qui a rejoint mon collaborateur. En utilisant les données de géolocalisation de l’application, ils ont pu déterminer de façon assez précise l’endroit où devait se trouver le scooter. Comme l’application ne montrait pas un point fixe mais plutôt une zone, mon collègue en a conclu que le scooter devait se trouver en sous-sol. Ils sont donc descendus dans le garage de l’immeuble et y ont découvert le scooter entreposé comme n’importe quel autre véhicule (rétroviseurs rabattus). Le scooter était encore équipé du bloc disque et n’avait donc manifestement pas roulé.

