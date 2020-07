Contrefaçon : attention aux AirPods avec numéro de série déjà échangés en Apple Store

Début Juillet, j’ai pris contact avec un vendeur sur leboncoin pour l’achat d’Airpods Pro. L'annonce indiquait : Bonjour, je vends des AirPods Pro authentiques neufs sous blister, avec numéro de série valide (vérifiable sur le site d’Apple ou directement en appelant le support). Lorsque je lui ai demandé en message privé, si les écouteurs avaient été achetés dans une enseigne connue et si il possédait la facture, cet personne m’a répondu ceci : on nous a offert à ma femme et à moi-même une paire d’Airpods Pro, j’utilise les miens depuis plus de 3 mois et je n’ai rencontré aucun problème (qualité vraiment indiscutable). Je revends ceux de ma femme car elle souhaite garder ses Airpods classique. Si je les vends, c’est parce que je ne dispose pas de la facture vu que c’est un cadeau qui nous a été fait ! Et la personne qui nous les a offerts nous ne parvenons pas à la contacter. En revanche, ceux que je vends il semblerait qu’ils ont été changé en Apple Store.



Suite à notre discussion, je lui ai demandé s’il pouvait me communiquer le numéro de série afin que je puisse vérifier tout cela auprès du support d’Apple et m’assurer qu’ils soient toujours sous garantie. Il m’a envoyé une photo de la boite avec le numéro de série « XXXXXXXXXXXX », me permettant d’avoir confirmation auprès de du support que les écouteurs étaient toujours sous garantie et la confirmation que ceux-ci avaient été changés mais qu’ils bénéficiaient encore d’un AppleCare+ jusqu’en Juillet 2021 ou 2022. J’ai par ailleurs demandé si le fait de ne pas avoir la facture pouvait poser un problème en cas de souci avec les écouteurs, et on m’a répondu que non, que le numéro de série suffisait.



Après achat, le mode transparence ne fonctionne pas bien, la réduction de bruit ne fonctionne pas, le rendu audio est passable, en appel, fluctuation de son avec un souffle constant pour mon interlocuteur.



J’ai aussitôt appelé le support qui m’a demandé d’aller en AppleStore afin de me les faire remplacer, étant donné qu’ils sont toujours sous garantie. Après deux passages en magasin, l’échange aurait dû se faire mais il y avait un blocage informatique comme si le numéro de série était bloqué, mais à première vu rien d’important, il fallait que j’appelle le support afin qu’il « libère le S/N ». Finalement lors de mon 2ème passage au GeniusBar, la personne a supposé que c’était peut-être de la contrefaçon car :



- Produit acheté en Chine

- Produit déjà réparé ou remplacé courant Juin 2020, deux fois en chine, une fois au canada



Malgré tout elle avait du mal à y croire au vu la perfection de ceux-ci allant jusqu’à inscrire un vrai numéro série !



- Les personnes du GeniusBar manqueraient de formation pour détecter les contrefaçons

- Le support téléphonique n’est pas assez regardant au niveau des numéros de série

Et de nombreux acheteurs d' AirPods et d' AirPods Pro d'occasion ont vécu une histoire similaire, rassurés au moment de l'achat par la présence d'un numéro de série reconnu par les services d'Apple, sur le site dédié ou par téléphone. Il ne s'agit malheureusement pas d'une information fiable, si le matériel est volé, encore faut-il qu'il ait été déclaré à Apple et aux autorités, et certains malandrins se procurent les numéros de série d'appareils qui ont déjà été échangés en boutique afin de tromper les acheteurs., d'autant plus si l'affaire semble trop belle. Certaines contrefaçons se reconnaissent immédiatement par leurs imperfections évidentes, mais d'autres sont désormais vraiment très proches des originaux.