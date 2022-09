Test des AirPods Pro 2 : les meilleurs écouteurs d'Apple ?

Far Out

Si le design change peu,. Le boitier de charge fait la même taille que la génération précédente, mais est désormais certifié IPX4 (comme les écouteurs, résistants à la sueur et à une petite averse, mais pas à l'immersion) et comprend trois petites perforations sur le dessous, proche du port Lightning, signalant l'arrivée d'un haut-parleur intégré mis à profit pour la localisation (nous reviendrons sur ce point) et pour signaler que la recharge est bien activée.De même, sur le côté droit du boitier,. Petite pingrerie, Apple ne fournit pas de lanière dans la boîte, dommage.Du côté des écouteurs, Apple a déplacé le capteur et les évents, mais la forme générale reste la même.et le poids des écouteurs quasi inchangé (5,3 grammes pour les nouveaux, contre 5,4 grammes pour la génération précédente), Apple ajoutant simplement une nouvelle taille d'embouts XS dans la boîte afin de convenir à davantage d'utilisateurs.Si Cupertino les vend séparément,Apple arguant que les grilles des nouveaux embouts sont plus denses, et que l'expérience ne sera donc pas identique (physiquement, les embouts s'adaptent toutefois parfaitement).que certains peuvent supporter aisément des heures, là où d'autres ressentiront une gêne assez rapidement (je préfère par exemple le confort de mes AirPods Gen2, nettement moins intrusifs). Il pourra être intéressant de pouvoir les essayer avant de craquer. Comme sur la première génération, Apple propose un test permettant de vous aider à choisir la taille d'embout qui offrira le meilleur rendu et une réduction active du bruit ambiant optimale.Les AirPods Pro 2 proposent une fonctionnalité attendue par de nombreux utilisateurs et sont les seuls modèles de la gamme AirPods. Pour cela, il faudra simplement balayer la tige avec le doigt vers le haut ou le bas. Pour les autres modèles, il faut forcément passer par l'appareil qui diffuse la musique, que ce soit un Mac, un iPhone, ou une Apple Watch.Pour que le contrôle du volume fonctionne sans anicroche et à chaque fois,. Dans les options, il est possible d'opter pour un délai plus ou moins long entre chaque balayage afin d'éviter un ajustement involontaire.Le boitier des AirPods Pro 2 embarque la pratique puce Ultra Wideband U1 d'Apple permettant de profiter de la localisation précise. Pour cela,(attention toutefois, les iPhone SE, y compris la dernière génération ne disposant pas de la puce U1), puis lancer l'application Localiser après avoir appairé les AirPods Pro 2 (il est également possible d'aller dans les, de toucher la nouvelle ligneapparue avec iOS 16 et de toucher l'option) . Il faudra alors sélectionner la sectionen bas de l'écran et toucher(si les écouteurs ne sont pas dedans) puis. L'interface de l'application vous indiquera alors la direction et la distance restant à parcourir avant de retrouver votre bien.(au volume plutôt élevé, facilitant d'autant la recherche). Si les écouteurs ne sont pas dotés de la puce U1 (mais on égare toutefois plus souvent le boitier avec les écouteurs dedans), il reste possible de les localiser avec des informations moins précises () sans direction à suivre, et de les faire sonner indépendamment (le volume est beaucoup moins élevé que celui du boitier). Cette nouvelle possibilité s'avère très pratique et permet de localiser rapidement un boitier égaré., que ce soit en Lightning ou via un chargeur sans fil (standard, MagSafe, ou galet de charge magnétique des Apple Watch). Cette petite fonctionnalité est plutôt pratique, et il sera possible de la désactiver dans les options si cela vous dérange. Enfin, le haut-parleur émettra également un petit son si vous placez un autre écouteur que les AirPods Pro dans le boitier.Après ce tour du propriétaire des nouvelles fonctionnalités, il est temps d'entrer dans le vif du sujet. Pour améliorer le rendu sonore de ses AirPods Pro 2, Apple s'est appuyé sur une nouvelle puce H2 et de nouveaux haut-parleurs, et. Le son des AirPods Pro 2 est nettement plus plein, avec des basses réellement plus présentes mais qui restent agréables et maîtrisées (elles ne sont pas boueuses et ne viennent pas empiéter sur le reste du spectre), une dynamique réjouissante pour des écouteurs Bluetooth et des aigus brillants et définis. C'est une vraie évolution, franche et enthousiasmante.En analysant la courbe de réponse en fréquence, on constate qu'Apple a plus ou moins conservé la signature sonore des AirPods Pro dans les médiums et une partie du haut médium,(fin du haut médium et aigus). Il en résulte un son plus punchy sans perdre en détails, au point d'avoir l'impression d'une écoute un peu plate en repassant sur la première génération. Sur ce point, les AirPods Pro Gen2 n'ont plus grand-chose à envier à leurs concurrents.Autre point sur lequel les nouveaux AirPods Pro sont attendus, la réduction active du bruit ambiant (ANC) qu'Apple nous annonce. Si ce genre d'affirmation est difficile à vérifier,(couplée aux algorithmes et aux microphones). La réduction est d'un très bon niveau (seuls les nouveaux Bose Quiet Comfort Earbuds II font un peu mieux), avec un net progrès sur les fréquences graves et les voix par rapport à la génération précédente. Le ronronnement de mon ventilateur et de la climatisation sont moins perceptibles (à vrai dire, il faut vraiment tendre l'oreille pour les entendre, ce qui n'était pas le cas auparavant), et les voix, si elles ne sont pas trop proches, sont mieux gommées. Ici encore,, avec une réduction impressionnante pour des écouteurs (il est d'ailleurs possible de visualiser la réduction de bruit en temps réel via l'application Bruit sur l'Apple Watch).Le mode Transparence des AirPods Pro survole déjà la concurrence (à mon humble avis, permettant de réellementles écouteurs), et il était difficile d'imaginer sur quels points Apple pouvait progresser avec cette nouvelle génération. Apple a donc modifié la façon dont sont traités les sons ambiants (la Transparence adaptative n'est pas un mode supplémentaire) en réduisant le volume des sons trop forts et lancinants (un train qui passe par exemple, ou une tondeuse)., dans le sens où l'impact d'un nouveau son est parfaitement perceptible, permettant de réagir en cas d'urgence, tout en réduisant les nuisances sonores aux niveaux trop élevés sur la longueur. Résultat,(but premier du mode Transparence),Si ce bilan audio est enthousiaste, je suis moins convaincu par l'Audio spatial personnalisé. En effet, une fois le profil effectué à l'aide de la caméra de l'iPhone, j'ai trouvé le rendu, rendant l'écoute prolongée fatigante.Ce profil étant basé sur l'analyse des oreilles, le résultat sera différent pour chacun, et il faudra prendre le temps de vérifier qu'il vous convient. De plus, il n'est pas possible d'opter pour ce profil quand cela vous chante. Soit il est activé en permanence, soit vous le désactivez et il faudra alors refaire l'analyse via la caméra pour y avoir de nouveau accès, et c'est assez pénible.Avec les écouteurs, le constat est souvent le même. Les micros sont éloignés de votre bouche et font plus ou moins le travail lorsque vous êtes dans un endroit calme, mais cela se gâte vite si le bruit ambiant augmente ou si le vent se lève.. Le son capté par les microphones (dont un est placé au bout de la tige et orienté vers la bouche de l'utilisateur) est effectivement meilleur qu'avec la génération précédente, et les bruits ambiants moins gênants pour votre interlocuteur. Toutefois, et dans de mauvaises conditions, ce dernier sera toujours ravi que vous repreniez en main l'iPhone.Apple évoque une autonomie de 6 heures avec l'ANC activé, et. Ces progrès permettent aux AirPods de refaire en partie leur retard sur la concurrence, et nettement mieux que les 4h30 de la génération précédente. L'autonomie globale est donc plutôt confortable (il m'est personnellement difficile de garder des écouteurs 6 heures d'une seule traite sans les placer quelques minutes dans leur boitier) et le boitier de charge permettra d'atteindre 30 heures avant de devoir les recharger.Petit point sur l'utilisation des AirPods Pro 2 avec un périphérique compatible Bluetooth 5.3 (iPhone 14, iPhone 14 Pro, Apple Watch Series 8, Apple Watch Ultra actuellement dans la gamme Apple) ou avec un appareil se contentant du Bluetooth 5.0. Apple ne permet pas de savoir simplement quel codec est utilisé avec un iPhone ou une Apple Watch (SBC ou AAC jusque-là).(et éventuellement l'usage du Bluetooth Audio LE et son codec LC3 Bonne nouvelle, l'amélioration du son des AirPods Pro 2 est immédiatement perceptible sur notre iPhone 13 Pro Max. Toutefois, l'autonomie semble légèrement réduite. Effectuée à plusieurs reprises, l'écoute d'un album avec le volume précisément à 50% et l'ANC activé se solde par une batterie des écouteurs à 92 ou 93% avec l'iPhone 14 Pro et à 89 ou 90% sur l'iPhone 13 Pro Max. La différence n'est pas folle, mais elle semble là., que ce soit chez Bose (dont l'ANC est très performant), Sony, Samsung, ou encore Anker pour le rapport qualité/prix de la gamme Soundcore (et bien d'autres). Il faudra alors savoir quels critères sont prédominants pour vous, et sur quels appareils vous les utiliserez. Les AirPods Pro 2 sont bons à peu près partout (on aimerait bien avoir un égaliseur à bande par défaut sur iPhone tout de même ^^) et même excellents sur certains points, mais