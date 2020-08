Au 1er semestre, plus de la moitié des smartwatches vendues seraient des Apple Watch

« Apple a continué de dominer le marché des smartwatches à la fois en volume et en valeur. Elle a réalisé le record de capturer la moitié du marché en termes de revenus en raison de la forte demande pour l' » Apple a continué de dominer le marché des smartwatches à la fois en volume et en valeur. Elle a réalisé le record de capturer la moitié du marché en termes de revenus en raison de la forte demande pour l' Apple Watch Series 5 . Au niveau des volumes d'expédition, l' Apple Watch a augmenté de 22% à l'échelle mondiale -l'Europe et l'Amérique du Nord étant les marchés à la croissance la plus rapide au premier semestre 2020

« Près de 42 millions de smartwatches ont été expédiées au cours du premier semestre de 2020, les wearables continuent de faire l'objet d'une demande accrue et les consommateurs sont de plus en plus soucieux de leur santé. L'Inde (+ 57% sur un an), l'Europe (+ 9% sur un an) et les États-Unis (+ 5% sur un an), (les régions les plus touchées par le COVID-19) ont connu une croissance des expéditions des montres connectées, qui a compensé la baisse sur d'autres marchés »

