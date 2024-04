Une plus grande autonomie pour les futures Apple Watch ?

Des cartes mères plus compactes pour l'Apple Watch

Pour l'Apple Watch Series X ?

Les prochaines Apple Watch pourraient embarquer des cartes mères RCC, pour Resin-Coated Copper. Ces fines plaques de cuivre recouvertes d'une couche de résine offriraient, et permettraient donc à Apple de grappiller un peu de place au sein des Apple Watch.Sur un appareil aussi compact qu'une Apple Watch (toute proportion gardée),. Bien entendu, Apple pourrait également en profiter pour affiner ses montres, ou encore pour intégrer de nouveaux composants. Ainsi, les capteurs nécessaires au suivi de la pression artérielle, une des nouvelles fonctionnalités évoquées avec insistance par les rumeurs, pourraient trouver plus simplement leur place.Selon les informations de nos confrères de DigiTimes récoltées auprès des chaines d'approvisionnement,. Il pourrait alors s'agir de la fameuse Apple Watch Series X qui pourrait enfin profiter d'un design revu en profondeur.Reste à savoir si ce nouveau modèle sera à la hauteur de son nom et saura réitérer l'impact qu'a eu l'iPhone X sur la gamme. A choisir, vous préféreriezPersonnellement, l'autonomie n'est plus du tout aussi gênante depuis que je suis passé d'une Series 7 à l'Apple Watch Ultra 2 . Mais comme le format du boitier, pourtant encore plus imposant sur l'Ultra, ne me gêne pas, j'accueillerais avec plaisir quelques heures d'autonomie en rab.