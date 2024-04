Apple veut (faire) bouger pour l'environnement

Un nouveau challenge

planter un arbre

Les initiatives de la pomme verte

La médaille de 2023

Tous les ans, Cupertino apporte un soin particulier à cette journée : il faut dire que l'occasion est parfaite, aussi bien sur ses produits que ses sous-traitants.Apple lanceraPour l'Apple Earth Day 2024, il faudra donceffectuer une séance d'entraînement d'au moins 30 minutes, avec l'activité enregistrée via l'application Entraînement ou une application pouvant écrire sur l'application Santé.Notons queCelui-ci pourra être remporté en effectuant un entraînement de danse de 20 minutes ou plus.Les propriétaires d'Apple Watch pourront ainsi récupérerdans l'application Fitness, et leur lotà placer dans les applications Messages et FaceTime.La firme a d'ailleurs commencé à exploiter le sujet hier avec une vidéo et la modification de son site,. Elle y détaille les procédures à suivre pour les faire reprendre dans une boutique ou en ligne, et la liste des engagements de la compagnie dans ce domaine.Certains vont sans doute crier au greenwashing , mais il faut bien constater que la firme californienne est l'une des seules à en faire autant ... Et elle n'hésite pas à le faire savoir.