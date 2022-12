Installation des panneaux solaires Sunology Play : notre tuto pour produire 800W d'électricité !

Retrouve nos code-promo en fin d'article !

Quel prix ? Quel intérêt ?

Suis-je éligible ?

• Avoir une terrasse, un balcon, une palissade, ou un jardin exposé au soleil (sans ombre trop importante durant la journée)

• Une bonne exposition générale (Sud, Sud-Est ou Sud-Ouest, voire Est/Ouest mais on évite le Nord !)

• Une prise électrique extérieure (16A résistante aux intempéries)

• Un réseau WiFi à portée de la prise en question

• Un réseau électrique aux normes (section de câble, différentiel 30mA etc.)

• Et l'envie de produire du courant !

Déclarer l'installation en mairie si votre panneau est située à une hauteur supérieure à 1m80 du sol

• Faire une déclaration à Enedis ( si votre panneau est située à une hauteur supérieure à 1m80 du sol Tuto Sunology ) pour déclarer vos équipements)

- un petit tournevis plat

- du lest : parpgaing, sac de sable...

- un binôme (indispensable)

Installer des panneaux de 9 000Watts ? (sponsor)



Si cette série vous donne envie de vous lancer dans une installation solaire de plus grande envergure, ou même d'envisager une rénovation énergétique pour moins consommer, vous pouvez faire appel à la société française









Par exemple, Hellio et son réseaux de professionnels RGE, vous accompagnent dans l'installation de panneaux solaire sur le toit, avec 9kWc de puissance, de quoi être pratiquement autonome en énergie, notamment si vous avez une voiture électrique.









Mais surtout, Hellio vous accompagne dans l'obtention d'aides à la rénovation énergétique et avance le montant des aides sur le devis de vos travaux.









En fait, Hellio s'occupe de tout. Vous pouvez d'ailleurs faire appel à eux pour vos Isolation thermique, Changement de chauffage, Rénovation globale, Audit énergétique, Panneaux solaires et même Bornes de recharge....



Si vous êtes intéressés, rendez-vous sur le site Hellio pour simuler le coût de votre projet et profitez de jusqu'à 200 € de réduction sur votre devis grâce à notre code partenaire Mac4Ever .



Livrés sur une palette

construire

Contenu du paquet

• Votre grand panneau solaire (2m2 - 1,7x1,2m)

• La documentation (QRCode)

• Des câbles/rallonges

• Une prise connectée

Etape 1 : visser les fixations

Etape 2 : on redresse le panneau

Etape 3 : branchez votre prise connectée

Nedis SmartLife Nedis Bv Télécharger

prise connectée

Etape 4 : accrochez la rallonge

Etape 5 : brancher une autre station

• Mettre les 2 stations en série

• Brancher chaque station indépendamment

court-circuiter

Etape 6 : on branche !

Etape 7 : connexion à l'application

énergie

- vous n'avez pas une ombre qui traverse le panneau

- l'orientation est convenable

- votre prise est correctement branchée

Et après ?

perdu

bruit de fond

Liens et code promo

ces articles ne sont pas sponsorisés

Que vous soyez... Ces kits solaires s'installent facilement,, et vous permettent de produire votre propre électricité en moins de 30mn !Histoire de répondre à toutes ces questions, n'hésitez pas à. On revient en détails sur les possibilités offertes par ces panneaux, les capacités de production, les gains annoncés et on produira aussi d'autres contenus sur notre expérience à moyen et long terme avec ces kits solaires.Avant de vous lancer dans ce type d'installation, il fautSur le plan légal, il faudra aussi :Enfin, il faudraSi ça vous intéresse,des dalles en béton que l'on a utilisées (dans la partie matériaux, à l'extérieur). Il faut en prendre au moins 4 par station.Avant toute chose, il faut savoir que. Ils seront livrés sur une palette (entre 50 et 100Kg) impossible à soulever seul (et même difficilement à deux).Même avec une seule station, il est compliqué de s'en sortir tout seul. Bref,N'oubliez pas non plus que, il faudra une camionnette ou des barres de toit. En revanche, dans votre jardin, les éléments se repositionnent très facilement.Important :. Encore une fois, ces derniers sont imposants, autant lesau bon endroit directement.Une fois le carton ouvert, vous trouverez dans l'ordre :, il sera utile pour poser le panneau solaire à plat dans un premier temps.Le panneau est déjà attaché à son armature, mais il faudra tout de mêmeUne vis classique d'un côté et une grosse vis en plastique de l'autre :, sauf si vous n'arrivez pas à serrer.et vont accueillir votre lestage. Vous pouvez à présent les dégager et mettez-les de côté.Vous pouvez à présent(à deux).: en hiver, il faut les relever le plus haut possible et en été, c'est le contraire. Cela permet d'optimiser la production, et les gains peuvent atteindre 20 à 30% !Avant de brancher ses panneaux, il faut, qui va accueillir la rallonge. Pour cela, il fautEnsuite, il suffit de se laisser guider :(en laissant le doigt appuyé sur le bouton de synchro).Dans l'app, il faut(absolument) pour qu'elle puisse s'y connecter. En principe, toutes les box internet et les routeurs ont un système bi-bande (avec le même nom, vous avez du 2.4 et du 5Ghz)., comme une prise connectée classique.Ici,(le + et le -). Ce dispositif permet de convertir le courant continu (des panneaux) vers le courant alternatif de votre habitation.La seule chose à faire est de. Serrez-bien jusqu'à entendre un petit "clic".Attention,, mais il sert à relier une seconde station. Si vous n'en avez qu'une, laissez-le tranquille, si vous avez une seconde station, vous pouvez le débouchonner., vous avez deux choix possible :. Le risque de les voir se(si une ombre traversante bloque toute votre production) sera assez faible.Pour cela, il faut. Sur la station 1, il se branche sur l'embout qui était bouché par un ergo en plastique, sur la seconde station, le câble viendra se brancher sur l'autre prise de l'onduleur (celle qui est disponible, sans le bouchon).Si vous comptez. Attention, il faut prévoir tout cela au moment de commander les accessoires (mais vous pouvez les commander après coup également).Une fois que tout est branché, c'est le moment tant attendu : vous pouvezNormalement,. Si ce n'est pas le cas, les branchements ne sont pas bons. Mais pas de panique, cela peut prendre un petit moment.Une fois que tout fonctionne,(par station), même en plein soleil, vérifiez que :Au fur et à mesure, votre production va s'affiner.. Avec nos deux stations, on ne dépasse pas (encore ?) 3kWh par jour depuis début décembre -mais c'est la pire période de l'année.Sur l'année, une station Sunology peut produireou d'un grand appartement, mais cela peut couvrir une bonne partie de votre talon de consommation quand il fait beau.Voire même 4 ? Si vous n'avez pas de possibilité de stockage, comme une batterie, une voiture électrique ou des appareils gourmands en énergie pendant la journée, ce surplus de courant sera renvoyé gratuitement dans le réseau -et il sera donc. En revanche,, surtout avec les pics éventuels (climatisation, cuisine, chauffe-eau...)De notre côté,en plein soleil, ce qui commence à être intéressant pour charger une voiture électrique, utiliser une petite pompe à chaleur ou même charger une petite batterie d'appoint.Comme d'habitude,par les marques. En revanche, nous essayons du mieux qu'on peut desi vous souhaitez passer par nos liens affiliés pour vous procurer ces kits solaires. Cela permet de soutenir le site lorsque vous faites vos achats,