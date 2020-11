Nemeio : une campagne Kickstarter pour le clavier français doté d'écrans E-paper

« le clavier Nemeio adapte désormais automatiquement son alphabet à la langue de l’utilisateur, sans aucune manipulation de sa part. On peut ajouter tous les alphabets dont on a besoin, et switcher de l’un à l’autre facilement. En plus des alphabets, les raccourcis claviers, comme ceux de Photoshop par exemple, peuvent être intégrés au sein d’un layout dédié. Nemeio reconnaitra automatiquement le logiciel ouvert, et adaptera les touches en fonction. »

Basé sur la technologie d'écran E-paper, Nemeio s’adapte à tous les alphabets, tous les caractères, tous les symboles etL'appareil embarque un port USB-C pour le charger et le connecter, un port USB-A pour ajouter un périphérique comme une souris, et le Bluetooth.L’écran e-paper situé sous les touches en plastique transparent affiche les symboles désirés et. Nemeio permet à ses utilisateurs de gagner du temps et d’augmenter la productivité en adaptant leur clavier aux usages en fonction des logiciels, et systèmes utilisés., et doté d'une batterie permettant une autonomie de 20 heures. La société prévoit de commercialiser son clavier plein de promesses à 399 dollars en 2021.