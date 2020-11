Mac M1 et Final Cut Pro : méfiance face aux benchs trop enthousiastes !

- 10 minutes et 20 secondes sur le nouveau MacBook Pro 13" M1 avec 8Go de RAM - 11 minutes et 30 secondes sur son iMac Pro avec Vega 56 et 128Go de RAM.- 10 minutes et 20 secondes sur le nouveau MacBook Pro 13" M1 avec 8Go de RAM

En effet, un photographe chinois s'est livré à unEvidemment, à première vue, c'est plutôt impressionnant ! Or sans vouloir doucher les espoirs de certains,, contrairement aux SoC d'Apple ou aux Core iX d'Intel. Nous avons déjà fait cette démonstration , y compris avec des eGPU munis de grosses cartes graphiques : sur de la conversion pure, il est assez facile d'être plus rapide qu'un iMac Pro . Le résultat aurait peut-être été voisin voire même à l'avantage d'Intel sur une machine dotée de coeurs graphiques, comme le MacBook Pro 13" Intel L'autre problème de ces benchs rapides concerne la nature même des tests :, qui ont besoin d'un gros GPU et de plus de 4 coeurs. Un test en 4K60 RAW ou Log, sur un projet complet, serait déjà plus pertinent ! Je rajouterai que notre testeur a rencontré de nombreux bug sur son MacBook Pro 13" ARM , et pas mal de plantages, comme on pouvait s'y attendre avec un couple hardware/software encore jeune.Voilà, mais il serait fallacieux de prétendre que ces derniers peuvent réellement rivaliser avec des machines professionnelles sur tous les usages. Evidemment, nous allons tester tout cela dans les jours à avenir, avec des tests bien plus poussés, et plus représentatifs des usages.