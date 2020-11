Apple dévoile les gagnants de ses Apple Music Awards 2020

• Artiste de l'année : Lil Baby

• Jeune artiste de l'année : Megan Thee Stallion

• Auteur-compositeur de l'année : Taylor Swift

• Meilleure chanson de l'année : «The Box» de Roddy Ricch

• Meilleur album de l'année : «Please Excuse Me for Being Antisocial» par Roddy Ricch

« selon un processus qui reflète à la fois la ligne éditoriale d'Apple Music et ce que les clients du monde entier aiment le plus »

Apple vient d’annoncerrécompensant leset leur impact sur la culture mondiale. On trouve cinq catégories, les choix tiennent compte de la ligne éditoriale d'Apple Music et des préférences des clients du monde entier. Les gagnants sont :Apple précise que ces prixet les gagnants sont choisis. Ainsi, les lauréats des prix decomposée d'experts et de créateurs reconnus. Les prix de lareflétant ce que les abonnés Apple Music ont écouté cette année.Pour fêter dignement l'événement, Apple prévoit une belle célébration pour ces. Cela débutera le, avec une semaine de performances spéciales, d'événements de fans, d'interviews et plus encore, diffusés dans le monde entier sur Apple Music, Apple Music TV et l'application Apple TV.