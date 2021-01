Test express des écouteurs Soundcore Liberty Air 2 Pro avec ANC à 129€

Un produit bien fini

La jeune division d'Anker. Pour ce faire, Soundcore s'offre les services d'ingénieurs et d'artistes de talent, et soigne la présentation ainsi que la fiche technique de ses casques, écouteurs et enceintes.Les Liberty Air 2 Pro ne dérogent pas à la règle et nous arrivent dans une boite compacte disposant d'un volet aimanté permettant d'apercevoir les écouteurs en boutique avant de passer à la caisse. A l'intérieur, outre les écouteurs eux-mêmes,, ainsi qu'un câble de charge USB-A vers USB-C mesurant 61 centimètres.Les écouteurs et le boitier de charge arborent un plastique satiné agréable au toucher offrant une finition sans reproche. Le boitier mesure 60x58x28 millimètres et dispose de la charge sans fil, ainsi que d'un port USB-C. Trois LED sur le devant permettront de renseigner sur l'énergie restante. Côté autonomie,, et le boitier offre trois charges supplémentaires.Les intra-auriculaires embarquent, la possibilité d'adapter le rendu à l'audition de l'utilisateur via la technologie HearID, et le Bluetooth 5 (avec les codecs SBC et AAC).L'application dédiée a été bien pensée et permettra de consulter l'état des batteries des écouteurs (mais pas du boitier), de choisir entre 22 préréglages (plus ceux réalisés par des producteurs récompensés comme Darrell Thorp, Alex Pasco, Craig Alvin, Ignacio Molino, Zach Allen, Buck Snow, Cole M.G.N) ou un égaliseur à 8 bandes, et de mettre en place le mode HearID permettant d'obtenir un profil d'écoute personnalisé.Un widget iOS permettra également de sélectionner rapidement le mode adéquat.Au niveau de l'annulation active du bruit ambiant,. Il sera facile de discerner les différences entre les modes proposés, ce qui pourra aider à filtrer les bruits de votre environnement. Le pratique modeest également légèrement moins performant que ce qu'offre Apple avec les AirPods Pro , mais permettra tout de même de conserver une oreille alerte sur les bruits entourant l'utilisateur., avec des fréquences graves légèrement mises en avant, un petit boost entre 1 et 2 kHz, ainsi que dans les aigus. Les basses sont suffisamment maitrisées pour ne pas offrir le rendu boueux des écouteurs bas de gamme, et les aigus brillants et précis sans être fatigants sur une écoute prolongée. Les six microphones mis en place par Anker ne font toutefois pas une grande différence avec les modèles concurrents., mais il sera préférable de reprendre le téléphone en main si le bruit ambiant devient plus important.. La finition est bonne, et les utilisateurs profiteront d'un rendu satisfaisant, d'une finition agréable, de l'ANC et d'un mode(la concurrence fait légèrement mieux sur ces deux points, mais à un tarif autrement plus salé), d'un boitier supportant la charge sans fil, d'un widget pour jongler rapidement entre les modes, d'une App efficace, et d'une autonomie suffisante dans la plupart des cas. Anker pourrait encore améliorer ce produit à l'avenir en lui offrant la pratique connexion Bluetooth multipoint permettant d'appairer plusieurs périphériques simultanément.