Témoignage : l'Apple Watch, compagnon idéal d'un plongeur aguerri !

Aujourd’hui Je souhaite vous faire partager mon expérience concernant l’utilisation de mon Apple Watch 4 Gold GPS + cellular que je possède depuis bientôt 2 ans. Tout d’abord je me présente je m’appelle Vincent, j’ai 38 ans, utilisateur de produits Apple en tout genre depuis la sortie de l’iPhone 3G. Je suis passionné de photographie, de technologie, et de réseaux sociaux.Pour la partie montre qui nous intéresse, j’ai d’abord possédé une Apple Watch série 0 que j’ai troqué en octobre 2018 contre une série 4. (Le modèle ayant été fortement restylé cette année là) Ce qui avait le plus motivé mon achat à l’époque était le fait que je voulais pouvoir m’en servir en toute circonstance et ne pas être obligé de la retirer selon ce que je faisais en particulier dans l’eau. D’où le choix de la GPS + cellular avec verre saphir et boîtier métal. Je la porte l’hiver avec un bracelet à maillons et l’été avec le bracelet sport blanc standard.Dès le déballage de ma montre fin octobre 2018 j’ai testé son étanchéité en faisant quelques longueurs dans ma piscine, après avoir paramétré sa longueur. La montre a tout de suite incrémenté le bon nombre de longueurs ainsi que les calories dépensées. Peu de temps après je suis parti en vacances en République Dominicaine mais je n’ai pas amené ma précieuse. Je n’avais pas envie de me prendre la tête avec les recharges et je n’avais pas non plus envie qu’il arrive un drame avec l’eau de mer. Puis le printemps est arrivé et je me suis retrouvé face à un dilemme de geek : soit porter mon Apple Watch en toute circonstances et prendre ainsi le risque de la noyer soit la laisser dans un tiroir la majeure partie de l’été. J’ai finalement fait le premier choix.Je me baigne avec en piscine d’avril à octobre tous les jours ou presque, et à chaque fois le même plaisir de mesurer mon activité dans l’eau tout en gardant la capacité de recevoir mes textos et mes appels.J’ai testé aussi la nage en mer ainsi que la plongée sans bouteille ou la chasse sous marine, le paddle, le rafting en montagne. Et à chaque fois cela fonctionne sans problème.Par exemple, il y a quelques semaines en Corse, je faisais une sortie bateau. J’ai plongé pour rejoindre la rive qui était à 300m uniquement équipé d’un maillot de bain et de mon Apple Watch. Et j’ai ainsi pu appeler mon épouse seul sur un rocher à moitié dans l’eau. Un énorme fun de geek quoi !! Et le sentiment d’être un peu plus en sécurité en cas de problème.La seule précaution que je prends en fin de séance est un rinçage de la montre à l’eau claire.Au départ je stressais pas mal parce que l’action sur la couronne pour vider la montre ne rejette pas entièrement tout le liquide mais avec l’expérience, j’ai compris que de toute façon la montre séchait toute seule notamment en la chargeant.Autre petit point négatif : avant je ne désactivais pas la fonction « forfait cellulaire » et la montre se déchargeait vraiment trop vite. A chaque immersion elle cherche le réseau et le GPS plein pot. Il vaut mieux activer cette fonction de façon épisodique lorsque l’on doit vraiment passer un appel.Dernier point non négligeable : le suivi santé et la motivation de fermer ses 3 cercles chaque jour m’a fait perdre 10 kg l’été dernier. Incroyable !En conclusion, c’est cela la magie d’Apple : avoir réussi à m’offrir un compagnon de vie sympa et à créer un besoin qui n’existait pas avant. Pour être honnête il est difficile pour moi de remettre une montre normale depuis. J’adore mon Apple Watch ;)