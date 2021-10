L'Apple Watch Series 7 est disponible en précommande chez les revendeurs

Pour rappel,(1,7 mm, soit 40% plus fins que la Series 6), une certification IP6X pour la poussière et WR50 pour l'eau, un écran plus grand (avec des cadrans tirant profit des 20% d'espace supplémentaire et un clavier AZERTY avec QuickPath permettant de glisser le doigt de lettre en lettre) et 70% plus lumineux en veille (écran toujours allumé), avec une dalle plus résistante, et une autonomie similaire aux générations précédentes (Apple évoque 18 heures d'autonomie).(le câble est désormais en USB-C) que la génération précédente, avec la possibilité d'obtenir 80% de batterie en 45 minutes de charge (8 minutes sur le chargeur suffiront pour le suivi du sommeil sur une nuit). L'Apple Watch Series 7 sera disponible en 41 et 45 mm, et sans augmentation de tarif. Cinq couleurs de boitiers en aluminium sont disponibles (Vert, Bleu, Product RED, Lumière stellaire et Minuit), et la compatibilité avec les bracelets des générations précédente est conservée. Bonne nouvelle, Fitness+ devrait être disponible cette année sur notre territoire via une mise à jour.