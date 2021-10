Revue de presse Apple Watch Series 7 : une évolution timide pour une meilleure montre

« je ne pense pas que l'Apple Watch Series 7 ait de quoi vous pousser à changer de modèle. »

« la luminosité maximale reste inchangée »

« . J'aurais aimé une meilleure autonomie. Apple promet jusqu'à 18 heures, et j'y parviens avec l'Apple Watch Series 7. J'aimerais juste qu'Apple puisse trouver un moyen de prolonger cela à deux ou trois jours. Mais une batterie plus grosse la rendrait plus épaisse, et cela ne me conviendrait pas non plus. »

« noteront immédiatement la différence de taille. Le plus grand modèle passe d'un écran de 1,78 pouce à 1,9 pouces. Cela représente une augmentation de 20% par rapport à la série 6 et une augmentation de 50% par rapport à la série 3, »

« Je suis surpris de voir à quel point les deux modes fonctionnent bien sur ce petit écran. »

« ces améliorations incrémentielles offrent une meilleure expérience, mais pas significativement meilleure. Si vous appréciez l'Apple Watch, vous allez aimer celle-ci. Si vous n'étiez pas convaincu, la série 7 ne vous convertira probablement pas. »

Pour rappel,(1,7 mm, soit 40% plus fins que la Series 6), une certification IP6X pour la poussière et WR50 pour l'eau, un écran plus grand (avec des cadrans tirant profit des 20% d'espace supplémentaire et un clavier AZERTY avec QuickPath permettant de glisser le doigt de lettre en lettre) et 70% plus lumineux en veille (écran toujours allumé), avec une dalle plus résistante, et une autonomie similaire aux générations précédentes (Apple évoque 18 heures d'autonomie).(le câble est désormais en USB-C) que la génération précédente, avec la possibilité d'obtenir 80% de batterie en 45 minutes de charge (8 minutes sur le chargeur suffiront pour le suivi du sommeil sur une nuit). L'Apple Watch Series 7 est disponible en 41 et 45 mm, et sans augmentation de tarif. Cinq couleurs de boitiers en aluminium sont disponibles (Vert, Bleu, Product RED, Lumière stellaire et Minuit), et la compatibilité avec les bracelets des générations précédente est conservée. Bonne nouvelle, Fitness+ devrait être disponible cette année sur notre territoire via une mise à jour.Pour de nombreux journalistes,, sans nécessairement pousser les possesseurs de modèles récents à passer à la dernière génération.Selon Dieter Bohn de The Verge , mais si vous possédez une montre récente,Pour Marques Brownlee de la chaine YouTube MKBHD certains utilisateurs avec de petits poignet pourraient cette année se contenter du modèle 41mm, et l'écran plus lumineux en veille permet de consulter plus facilement les informations sans avoir à bouger la montre. De même la charge rapide permettra aux personnes qui portent leur montre toute la journée de profiter de quelques pauses (par exemple pendant la douche) pour récupérer un peu plus d'autonomie.Pour Cherlynn Low d' Engadget . Jacob Krol de CNN Underscored souligne qui si l'écran de veille est 70% plus lumineux (avec des complications plus faciles à consulter),, tout comme la puissance de la puce.Comme beaucoup d'utilisateurs, Todd Haselton de CNBCPour Brian Heater de TechCrunch Au quotidien, le journaliste estime que le plus grand changement provient de l'ajout d'un clavier complet et de QuickPath.Enfin,De notre côté,sur ces nouvelles Apple Watch Series 7