Le casque Apple Vision Pro entre en production, l'attendez-vous vraiment ?

Le Vision Pro bientôt en production !

D'après Ming-Chi Kuo,, l'analyse évoquant des sources au sein des chaînes d'approvisionnement d'Apple.Quant à la date de lancement, l'homme reste plus vague, mais estime que la firme de Cupertino serait déjà prête pourCes dates sont assez raccord avec Mark Gurman qui évoquait déjà ces mêmes fenêtres de tir il y a quelques jours seulement.Durant sa première année de commercialisation,, ce qui serait déjà un sacré challenge, d'autant que l'usage ne semble pas vraiment orienté autour du jeu et du divertissement. Apple n'a annoncé aucun grand partenariat avec un grand studio et semble axer sa communication autour d'undont les contours restent vagues.Rappelons que, même si d'autres pays pourraient suivre d'ici la fin de l'année. Il n'est pas impossible que la France et d'autres pays d'Europe puissent y goûter avant la fin 2024...