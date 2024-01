Le casque Vision Pro serait un vrai carton !

Le Vision Pro en rupture de stock ?

Grâce à une forte demande des utilisateurs.../..., le Vision Pro devrait se vendre en très peu de temps dès les précommandes ou la commercialisation, ce qui se traduira par des délais d'expédition plus longs

Et les options ?

à partir de 3 499 $ avec 256 Go de stockage

Il s'agit désormais de savoir si Cupertino a prévupour son casque, peut-être a-t-elle étépour ce lancement ou peut-être n'a-t-elle pas suffisamment de composants (pas assez de puces ? un coût de production trop élevé ?)., Apple souhaitant faire du Vision Pro un produit de niche. Certains pensent également qu'elle se fait la main avec ce produit, et ce, avant de lancer une version lowcost ou les fameuses Apple Glasses.Actuellement, on sait juste que les inserts de correction ZEISS démarrent à partir de 99 dollars.De même, Apple a déclaré que le Vision Pro sera disponible. Mais cela ne veut pas forcément exclure d'autres capacités de stockage proposées en option (et à quel prix ?).Dans la boite, rappelons queavec un Solo Knit Band (le bandeau), un Double Loop Band (la sangle sur le dessus de la tête), un Light Seal et deux Light Seal Cushions (la petite jupe et les coussins autour des eux), une housse de protection, une chiffonnette (!!!), une batterie, un câble de charge USB-C et un adaptateur secteur USB-C.