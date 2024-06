visionOS 2 : des optimisations et le Vision Pro en France le 12 juillet !

visionOS2

Le Vision Pro en France le 12 juillet !

Avec visionOS 2, le sytèle sera capable de. Cette mise à jour permet également d'accéder à l'écran d'accueil en un clic, et d'afficher le centre de contrôle en retournant simplement la main, de profiter de SharePlay avec les personas.Appel permettra également via une mise à jour qui sera déployée plus tard en 2024 de profiter(Cupertino ne donne pas de chiffres)Le mode Travel sera optimisé et prendra en charge les voyages en train. Avec visionOS 2, Apple permettra aux développeurs de créer plus facilement des applications grâce aux API volumétriques avancées qui permettent d'utiliser deux applications à la fois. TabletopKit pour les jeux, nouvelles API d'entreprise. Le contenu adapté au Vision Pro sera plus simple a créé grâce à un partenariat avec Blackmagic.Final Cut Pro n'est pas oulvié et Apple annonce également que Canon proposera un nouvel objectif "spatial" pour l'EOS R7.Apple profite de sa keynote d'ouverture de la WWDC 2024 à l'Apple Park pour annoncer