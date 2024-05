Meta offre une autre fonction du Vision Pro aux Quest

Un Travel Mode pour les Meta Quest

Le mode Voyage transforme le Quest en l'appareil de divertissement en vol ultime, vous permettant ainsi de regarder des films sur un écran virtuel géant, de vous détendre avec un jeu ou une application de méditation et même de travailler en privé. Et grâce à la conception équilibrée et ergonomique de nos casques, vous pouvez en profiter confortablement, sans avoir besoin d’un oreiller cervical.



Supposons que vous soyez à bord d'un vol avec une connexion Wi-Fi gratuite et une sélection de films et d'émissions de télévision dont vous pouvez profiter sur votre tablette ou votre ordinateur portable. Votre Quest peut détecter le Wi-Fi de la compagnie aérienne, vous inviter à rejoindre le réseau et lancer automatiquement le navigateur afin que vous puissiez vous détendre et profiter du spectacle. De plus, vous aurez accès à votre bibliothèque de contenu Quest (assurez-vous de vérifier à l'avance si un jeu ou une application spécifique nécessite une connexion Internet pour une expérience optimale).







Nous avons spécialement réglé nos algorithmes pour tenir compte du mouvement d'un avion, afin que vous puissiez bénéficier d'une expérience stable et cohérente en mode Voyage, même lorsque vous regardez par la fenêtre. 👀 Le mode Voyage est optimisé pour une utilisation dans les avions pour commencer, et nous prévoyons d'ajouter la prise en charge d'autres modes de transport comme les trains à l'avenir..

Un mode expérimental

Meta a annoncé officiellement l'arrivée d'un mode Voyage pour les Quest 2 et 3. A l'image de ce que propose Apple sur le Vision Pro,. (comme le casque capte vos mouvements, l'affichage ne serait pas stable sans ce mode). il sera évidemment possible d'en profiter prochainement avec d'autres moyens de transports, comme le train, via des algorithmes optimisés pour chaque situation selon la firme.Les casques de Meta pouvaient déjà être utilisés en avion mais(permettant de voir l'environnement grâce aux caméras).Après avoir permis de consulter les vidéos spatiales prises avec les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max ainsi qu'avec le Vision Pro sur les Quest avec le mise à jour v62, puis la possibilité d'afficher les clichés panoramiques pris avec les iPhone Pour activer le Travel Mode, il faudra disposer d'un Quest 2 ou 3 tournant sous la version v65 du système minimum et se rendre dans les paramètres, puis dans la section fonctions expérimentales. Une fois cela fait,