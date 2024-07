Oqee de Free débarque dès le premier jour sur le Vision Pro !

Avec l'arrivée de OQEE by Free sur l'Apple Vision Pro, les utilisateurs peuvent désormais vivre une expérience télévisuelle comme jamais auparavant. Imaginez regarder votre film ou série préféré, les images semblant flotter autour de vous, créant une immersion totale. Les fonctionnalités de contrôle du direct, d'enregistrement et de reprise de lecture deviennent encore plus intuitives et naturelles dans cet environnement de réalité mixte.



Cette intégration permet également une personnalisation poussée de l'expérience télévisuelle. Les utilisateurs peuvent ajuster la taille et la position des écrans virtuels, créant leur propre espace de visionnage idéal. Que ce soit pour un usage individuel ou pour partager l'expérience avec des amis et la famille, l'Apple Vision Pro avec OQEE by Free ouvre de nouvelles possibilités pour le divertissement à domicile.