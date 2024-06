Meta teste une autre fonction du Vision Pro sur les Quest

Meta Quest vs Vision Pro

La gestion des fenêtres du Vision Pro intéresse Meta

New Window Layout

Le Vision Pro en France le 12 juillet !

Avec le Quest (et notamment la seconde génération écoulée à plus de 20 millions d'exemplaires),. La firme a particulièrement mis en avant les jeux, point fort de son écosystème, contrairement à Apple qui n'évoque quasiment jamais ce sujet et qui ne vend pas son casque avec des contrôleurs dédiés. Avec le Quest 3, nettement plus cher que le modèle précédent,Ainsi, les caméras du Quest 3 permettent le passthrough (la vison de votre environnement) en couleur et donc la réalité mixte. Depuis le Quest 2, il est également possible d'afficher les fenêtres de votre ordinateur au sein du casque, permettant d'envisager de travailler avec le casque sur la tête. De son côté, Apple met surtout ce point en avant,(même s'il reste encore de très gros progrès à faire pour réellement travailler confortablement.Comme d'habitude,quelle que soit leur obédience. Ainsi, après avoir permis de visualiser les vidéos spatiales enregistrées avec les iPhone 15 Pro et le Vision Pro sur les Quest En effet, dans la dernière version bêta du système, Meta permet toujours de placer 3 fenêtres sur une grille, mais également(une fonction que propose le Vision Pro).Meta va même un peu plus loin en proposant deLa fonction est accessible dans les options du casque en activant le mode(cet accès aux bêtas n'est pas toujours disponible), puis en sélectionnantdans les fonctionnalités expérimentales. Reste évidemment à savoir si cette nouveauté sera assez convaincante pour être proposée à l'ensemble des utilisateurs.Pour rappel, Apple a profité de sa keynote d'ouverture de la WWDC 2024 à l'Apple Park pour annonceravec l'ouverture des précommandes dès le 28 juin.