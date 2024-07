Meta améliore le Quest 3 via une mise à jour : quelles sont les nouveautés ?

Un nouvel utilitaire pour le Quest 3

Layout facilite la (ré)organisation de votre pièce et la visualisation des changements potentiels avant de vous retrouver à la dérive dans le rayon TV, en essayant de décider si un téléviseur de 72 pouces est trop grand pour votre espace... ou peut-être trop petit ?

Une mise à jour en cours de déploiement

Téléchargements

Meta continue de peaufiner l'expérience utilisateur des Quest 3 avec une nouvelle mise à jour apportant d'intéressantes fonctionnalités. Avec cette mise à jour v68, Meta va offrir un nouvel utilitaire aux possesseurs de Quest 3., un peu à l'image de l'App Mesures d'Apple sur iPhone et iPad.L'application permettra depour vérifier que certains objets sont bien droits (par exemple des cadres). Il sera également envisageable de placer des formes et volumes au sein de votre espace afin de mieux imaginer l'ajout d'un meuble et la place qu'il prendra réellement une fois chez vous.En sus de l'App Layout, la mise à jour promet de pouvoir profiter de téléchargements d'applications plus rapides grâce à des changements côté serveur, d'une nouvelle sectionafin de gérer tous les fichiers téléchargés à partir d'une seule interface, ainsi que des améliorations pour les algorithmes d'OpenXR qui offriront de meilleurs performances graphiques pour les App qui l'utilisent.