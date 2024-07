Comme Apple, Meta ne proposera pas son IA en Europe car l'EU est "imprévisible"

Meta ne proposera pas son IA Llama3 en Europe

imprévisible

Nous publierons un modèle multimodal Llama au cours des prochains mois, mais pas dans l'UE en raison de la nature imprévisible de l'environnement réglementaire européen,

L'IA de Meta sera-t-elle nécessaire pour ses futures lunettes AR ?

Une Europe trop "imprévisible"

Si les espoirs de pouvoir profiter au plus vite du bouquet d'outils Apple Intelligence en Europe ont été douchés par l'annonce de la suspension de son arrivée sur notre territoire jusqu'à nouvel ordre,(DMA), permettant à Apple de gagner du temps pour peaufiner ses fonctionnalités.L'Europe a fait feu de tout bois ces dernières années,, au nom d'un meilleur contrôle et afin de protéger les utilisateurs sur son territoire. L'IA multimodale Llama3 de Meta est capable de traiter du texte, des photos ainsi que des vidéos et sera mise à profit afin d'optimiser le fonctionnement de ses lunettes de réalité augmentée actuelles et à venir, qui pourraient ainsi être moins performantes, et donc intéressantes, en Europe que dans le reste du monde.Reste à savoir si cette incompatibilité de l'IA de Meta avec l'Europe sera temporaire, comme ce qu'annonce Apple, et. Il est également possible de voir ces actions de géants de la tech comme une bravade face à ll'Europe, un mouvement de défiance qui aura toutefois certainement un impact économique pour Meta comme pour Apple.