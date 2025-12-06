100 cadeaux Tech pour cette fin d'année ! Partie 1⎜ORLM-570
Par Didier Pulicani - Publié le
Et oui les amis, c'est l'heure de... refaire le Mac !
100 cadeaux Tech pour cette fin d'année ! Partie 1
Au sommaire cette semaine, les meilleurs produits Tech à poser au pied du sapin ! (Première partie)
Cadeaux à - de 35 € :
1 - Téléco Satechi R2
2 - Housse MBP- tomtoc 360
3 - Ugreen FineTrack
4 - Zagg Anneau de caméra
5 - Ugreen Nexode
6 - Enceinte T’nb RAINBOW Cube
7 - Casque T’nb Origin
8 - Kit WHOOSH
9 - Native Union Rise Laptop Stand
Accessoires iPhone & Watch
10 - Twelve South Curve Nano
11 - Twelve South BookBook
12 - NOREVE Coque avec bandoulière
13 - Belkin BoostCharge Pro 3-in-1
14 - Mophie Chargeur voyage 3 en 1
15 - Twelve South PowerBug
16 - Eternel Coque Arsène
17 & 18 - ShopSystem Phantom / Original
19 - Lexar SL500 Magnetic
20 - SANDISK® Creator Portable Phone SSD
21 - Hohem D1 - Stabilisateur Hohem
22 Eternel Bracelet Richelieu
Casques
23 - Zaag Support de charge AirPods Max
24 - B&W Px8 S2 McLaren
25 - Soundcore Sleep A30
26 - Samsung Galaxy Buds 3 FE
27 - Sony WH-1000XM6
28 - Casque micro Skytted
29 - Apple Airpods Pro 3
Enceintes
30 - ONKYO CREATOR SERIES : GX-10
31 - Harman Kardon Aura Studio 5
32 - Harman Kardon SoundSticks 5
33 - JBL BOOMBOX 4
34 - JBL CLIP 5
35 - Echo Dot Max
36 - Echo Show 11
Fun :
37 - Seagate Game Drive Astrobot
38 - Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition
39 - Amazfit T-Rex 3 Pro
40 - Vidéoprojecteur Epson Lifestudio Pop
41 - DJI NEO 2
42 - La Machine
43 - Mini Macintosh Maclock
45 - Eve Flare
46 - Withings Scanwatch 2
47- Engo Vive
48 - Hue Play Wall Washer
Les coups de cœur de l’année
49 - Olivier : iPad Air M3 11 Pouces + iPadOS26
50 - Laurent : Plaud Pro
51 - Christophe : Saison 5 de Stranger Things
