Viture dévoile des lunettes XR en édition limitée Cyberpunk 2077
Par Vincent Lautier - Publié le
Viture et CD Projekt Red s'associent pour célébrer les cinq ans de Cyberpunk 2077 avec une édition collector de lunettes XR. Les Luma Cyber affichent un écran virtuel de 152 pouces, un taux de 120 Hz et un design inspiré de Night City. Seulement 10 000 exemplaires seront produits, et la France est éligible à la livraison.
Une collaboration officielle avec CD Projekt Red
Pour marquer le cinquième anniversaire de Cyberpunk 2077, Viture a travaillé directement avec l'équipe artistique du studio polonais. Le résultat est une paire de lunettes XR au design translucide noir et jaune, ornée de motifs qui rappellent l'univers de Night City. Chaque exemplaire est numéroté de CP0000 à CP9999, et l'unité spéciale portant le numéro 2077 sera tirée au sort parmi les acheteurs. Les branches sont ajustables et intègrent des bandes lumineuses aux extrémités, ce qui donne un look assez futuriste à l'ensemble.
Des specs haut de gamme pour le gaming portable
Côté technique, ces lunettes reprennent la base des Viture Luma Pro avec des dalles MicroOLED Sony. L'écran virtuel équivaut à 152 pouces, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité maximale de 1 500 nits. Le poids reste contenu à 79 grammes, ce qui permet de les porter plusieurs heures sans gêne. Une correction de myopie intégrée va jusqu'à -4 dioptries, évitant de devoir porter ses lunettes de vue en dessous. La compatibilité est large : Steam Deck, Asus ROG Ally, Lenovo Legion Go, MSI Claw et Nintendo Switch 2 via un dock vendu séparément à 99 dollars.
Disponibilité et prix en France
Les lunettes sont vendues 549 dollars sur le site officiel de Viture, soit environ 520 euros hors taxes et frais de port. Bonne nouvelle pour les lecteurs français : la livraison internationale est disponible et Viture expédie bien en Europe. Les délais annoncés sont d'environ une semaine après commande. Par ailleurs, les modèles classiques de la marque comme les Viture One et Pro sont déjà distribués en France via Amazon et plusieurs revendeurs spécialisés. Les lunettes sont conformes aux normes CE, ce qui facilite leur utilisation dans l'Union européenne.
On en dit quoi ?
L'idée de marier gaming portable et univers Cyberpunk est sympa maline pour une édition limitée. Les specs sont solides et le design plaira aux fans du jeu qui cherchent un accessoire distinctif. Par contre, à 549 dollars plus les frais de port et éventuellement les droits de douane, la facture peut vite grimper pour un acheteur français. C'est aussi dommage que la correction de myopie s'arrête à -4 dioptries, ce qui exclut une partie des porteurs de lunettes.