Viture dévoile des lunettes XR en édition limitée Cyberpunk 2077

On en dit quoi ?



L'idée de marier gaming portable et univers Cyberpunk est sympa maline pour une édition limitée. Les specs sont solides et le design plaira aux fans du jeu qui cherchent un accessoire distinctif. Par contre, à 549 dollars plus les frais de port et éventuellement les droits de douane, la facture peut vite grimper pour un acheteur français. C'est aussi dommage que la correction de myopie s'arrête à -4 dioptries, ce qui exclut une partie des porteurs de lunettes.