Amazon lance la livraison en 30 minutes aux États-Unis avec Amazon Now

On en dit quoi ?



On voit bien qu'Amazon ne compte pas laisser le terrain de la livraison instantanée à ses concurrents. Le service est pour l'instant limité à deux villes américaines, mais si les tests sont concluants, il devrait s'étendre rapidement. Par contre, difficile de ne pas remarquer que ce modèle repose sur une armée de livreurs et des conditions de travail qui posent question. La course au toujours plus vite a ses limites, et on peut se demander si recevoir son dentifrice en 30 minutes est vraiment une nécessité.