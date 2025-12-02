Amazon lance la livraison en 30 minutes aux États-Unis avec Amazon Now
Par Vincent Lautier - Publié le
Le géant du e-commerce teste un nouveau service de livraison ultra-rapide à Seattle et Philadelphie. Baptisé Amazon Now, il promet de livrer des milliers de produits du quotidien en 30 minutes maximum, moyennant 3,99 dollars par commande pour les abonnés Prime.
Amazon vient de dévoiler un nouveau service qui pourrait bien redéfinir les standards de la livraison express. Depuis le 1er décembre 2025, les habitants de certains quartiers de Seattle et Philadelphie peuvent commander des produits du quotidien et les recevoir en 30 minutes chrono. Le catalogue couvre plusieurs milliers de références : lait, œufs, fruits et légumes frais, produits d'hygiène, cosmétiques, couches, friandises pour animaux, électronique et même médicaments sans ordonnance. Pour les plus pressés, difficile de faire mieux.
Pour tenir cette promesse de rapidité, Amazon s'appuie sur une infrastructure repensée. Exit les gigantesques entrepôts en périphérie : le géant américain a déployé des micro-centres de distribution directement dans les quartiers résidentiels et commerciaux. L'un d'eux se trouve d'ailleurs dans un magasin Whole Foods à Plymouth Meeting, près de Philadelphie. Le service fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, un peu comme une supérette qui ne ferme jamais. Côté tarifs, les abonnés Prime paient 3,99 dollars par livraison, contre 13,99 dollars pour les autres. Un supplément de 1,99 dollar s'applique pour les commandes inférieures à 15 dollars.
Amazon n'invente pas la livraison ultra-rapide aux US, il s'y met enfin. Des acteurs comme Gopuff, DoorDash ou Instacart proposent déjà ce type de service depuis un moment par chez eux, Gopuff allant même jusqu'à promettre des livraisons en 15 minutes. D'ailleurs, l'annonce d'Amazon a fait trembler la Bourse : le titre Instacart a chuté de plus de 4% après la nouvelle, tandis que DoorDash perdait près de 1%. Amazon avait déjà lancé la livraison le jour même en 2009, avant de l'étendre à des centaines de villes américaines. Le groupe a aussi déployé Amazon Now aux Émirats arabes unis en octobre dernier, avec des livraisons en 15 minutes, voire 6 minutes dans certains cas. Toujours plus (enfin, toujours moins surtout…)
On voit bien qu'Amazon ne compte pas laisser le terrain de la livraison instantanée à ses concurrents. Le service est pour l'instant limité à deux villes américaines, mais si les tests sont concluants, il devrait s'étendre rapidement. Par contre, difficile de ne pas remarquer que ce modèle repose sur une armée de livreurs et des conditions de travail qui posent question. La course au toujours plus vite a ses limites, et on peut se demander si recevoir son dentifrice en 30 minutes est vraiment une nécessité.
