Siri, IA, où va Apple ?⎜ORLM-572

Siri, IA, où va Apple ?



Au sommaire d’On refait le Mac : Apple change le patron de son intelligence artificielle et ferait appel… à Google pour doper Siri !



Nouveau boss, deals à un milliard de dollars, Siri encore repoussé à 2026, Gemini qui s’invite au cœur d’iOS… Apple est-elle en train de perdre la bataille de l’IA ou au contraire de préparer un retour spectaculaire ? iPhone, Mac, iPad, privacy… que reste-t-il réellement du projet Apple Intelligence ? Et surtout : Siri est-il dans l’impasse ? Bref, Siri, IA, où va Apple ? Au delà, IA, où va le monde ? Quelles sont ses dérives ? Débats ! En compagnie de Guillaume Grallet qui vient de publier, PIONNIERS. Voyage aux frontières de l’intelligence artificielle. Une immersion dans le cerveau de tous les géants de la tech !



Débats !