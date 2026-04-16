Apple Vision Pro : Blackmagic dégaine la caméra qui va enfin permettre le live immersif

Un tuyau à la hauteur de l'ambition d'Apple

Le Vision Pro a déjà eu droit à un avant-goût

Prix et disponibilité

Ce qu'on en pense



Enfin un matériel qui permettra d'exploiter le Vision Pro pour ce qui le distingue vraiment de la concurrence. Mais reste à voir qui va franchir le pas. À ce tarif, on parle clairement d'un outil pour diffuseurs et gros producteurs. Mais c'est précisément ce type d'équipement qui va déterminer la vitesse à laquelle le Vision Pro basculera d'une curiosité technologique à une vraie plateforme de diffusion live. Apple tient peut-être enfin son ticket d'entrée dans le sport et le spectacle en direct. Mais le Vision Pro tient peut-être là son Deus ex machina, alors que l'invention, techniquement impressionnante, n'arrive toujours pas à se démocratiser.

Depuis le lancement du Vision Pro, Apple pousse son format maison,. Mais il manquait une brique essentielle à l'édifice : le direct. Jusqu'ici, les contenus immersifs tournés pour Vision Pro étaient quasi exclusivement de la VOD, avec un processus de production lourd. Blackmagic Design vient de changer la donne.Présentée ce lundi au stand N2502 du NAB,est la première caméra cinéma au monde conçue pour produire de l'Apple Immersive Video en live.Bref, la totale.Le vrai défi d'un flux immersif live, c'est la bande passante. Blackmagic répond avec de, le standard broadcast professionnel. Mieux : la caméra tournant sous les 50 Gb/s, deux URSA Cine Immersive 100G peuvent partager une seule liaison 100G. De quoi limiter la complexité d'un plateau multi-caméras.Les utilisateurs de Vision Pro ont peut-être déjà vu le résultat sans le savoir., une série de matchs des Lakers diffusés en Apple Immersive durant la saison 2025-2026.. Selon Grant Petty, PDG de Blackmagic, l'expérience donne la sensation «d'être parachuté au milieu de l'action». Ceux qui ont essayé l'immersif sportif sur Vision Pro savent que, bien fait, ça fonctionne vraiment.À ce stade, le catalogue Apple Immersive signé Blackmagic tient déjà la route :. De quoi nourrir progressivement le Vision Pro en contenus exclusifs, pendant qu'Apple continue de pousser son format.L'URSA Cine Immersive 100G sera commercialisée au. L'URSA Live Encoder arrivera courant 2026, à un prix qui n'a pas encore été dévoilé. DaVinci Resolve Studio est inclus côté post-prod, et un Blackmagic Media Module 8 To vient se loger dans le boîtier pour l'enregistrement local.