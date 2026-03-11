X-Plane 12 arrive sur l'Apple Vision Pro grâce à NVIDIA CloudXR
Par Vincent Lautier - Publié le
Le simulateur de vol X-Plane 12 va débarquer sur l'Apple Vision Pro d'ici ce printemps. Grâce à la technologie CloudXR 6.0 de NVIDIA et à la mise à jour visionOS 26.4, une app compagnon gratuite permettra de streamer le jeu depuis un PC équipé d'une carte RTX, avec du 4K à 120 fps et un système de foveated streaming qui suit votre regard. De quoi donner un vrai argument au casque d'Apple.
Laminar Research, l'éditeur de X-Plane 12, vient d'annoncer l'arrivée de son simulateur sur l'Apple Vision Pro. Le principe : une app compagnon gratuite, disponible sur l'App Store d'ici ce printemps, qui va streamer le jeu depuis un PC équipé d'une carte graphique NVIDIA RTX directement vers le casque d'Apple. Vous l'avez compris, tout ceci ne tournera pas nativement sur le casque bien sûr, mais ce sera un flux vidéo qui exploite CloudXR 6.0 de NVIDIA.
Et le résultat promet d'être assez bluffant. Grâce au foveated streaming, le système détecte où vous regardez via le suivi oculaire du Vision Pro, et envoie la meilleure qualité d'image pile à cet endroit. Le reste de votre champ de vision est rendu en résolution plus basse, ce qui permet d'économiser de la bande passante tout en gardant une image nette là où ça compte. NVIDIA annonce du 4K à 120 images par seconde, et les données de regard restent sur le casque, jamais transmises au serveur.
Là où ça devient vraiment intéressant, c'est du côté de la réalité mixte. L'app utilise ARKit pour détecter la position de votre cockpit physique et superposer les éléments virtuels par-dessus. Si vous avez un joystick, un manche ou un tableau de bord devant vous, X-Plane peut les intégrer dans l'expérience. Laminar Research parle de fusionner le monde physique et le monde numérique, et sur le papier, pour les passionnés de simulation qui investissent dans du matériel, ça a du sens.
X-Plane 12 est déjà disponible sur Mac, Windows et Linux au prix de 59,99 dollars en version numérique. L'app compagnon pour le Vision Pro sera gratuite. Il faudra par contre un PC avec une carte RTX pour faire tourner le tout, ce qui veut dire que les utilisateurs Mac exclusifs devront patienter ou trouver un PC sous la main.
Franchement, c'est une bonne nouvelle pour le Vision Pro qui manque encore d'applications vraiment immersives. Un simulateur de vol en 4K 120 fps, ça a quand même de la gueule. Sauf que voilà, il faut un PC gaming avec une RTX, ce qui limite pas mal le public potentiel. Les fans de simulation de vol qui ont déjà tout le matériel vont adorer. Pour les autres, c'est surtout une belle démo technique qui montre ce que CloudXR peut faire sur le casque d'Apple. On a quand même hâte de voir ce que d'autres studios vont en faire.
