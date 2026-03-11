X-Plane 12 arrive sur l'Apple Vision Pro grâce à NVIDIA CloudXR

On en dit quoi ?



Franchement, c'est une bonne nouvelle pour le Vision Pro qui manque encore d'applications vraiment immersives. Un simulateur de vol en 4K 120 fps, ça a quand même de la gueule. Sauf que voilà, il faut un PC gaming avec une RTX, ce qui limite pas mal le public potentiel. Les fans de simulation de vol qui ont déjà tout le matériel vont adorer. Pour les autres, c'est surtout une belle démo technique qui montre ce que CloudXR peut faire sur le casque d'Apple. On a quand même hâte de voir ce que d'autres studios vont en faire.