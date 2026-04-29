MemoMind One : des lunettes IA avec écran intégré et sans caméra
Par Vincent Lautier - Publié le
MemoMind, une marque de matériel IA incubée par XGIMI, ouvre ce 29 avril 2026 les précommandes de ses premières lunettes connectées, les MemoMind One. Originalité du concept ? Des écrans dans le champ de vision et un assistant IA, mais aucune caméra à bord. Trois styles de montures, prix à partir de 599 dollars, et une campagne Kickstarter prévue pour le 28 mai.
Les MemoMind One ont un parti pris radical face à la plupart des lunettes connectées du moment : pas de caméra. La monture intègre uniquement des écrans, des haut-parleurs et des microphones, ce qui veut dire que l'IA sait ce que vous lui dites, mais pas ce qui vous entoure.
L'info utile s'affiche directement dans votre champ de vision, et l'assistant gère en temps réel les questions-réponses, la traduction instantanée, la navigation ou un mode prompteur adaptatif pour les présentations. Les notes vocales sont transformées à la volée en textes structurés, et les réunions génèrent automatiquement des résumés avec les points clés et les tâches à suivre.
Côté design, MemoMind propose trois formes : Nomad en carrée-ronde, Archive en ronde, Gotham en carrée. Sept coloris personnalisables sont prévus, avec la possibilité d'ajouter des verres correcteurs en option. Côté tarifs, deux éditions sont au catalogue. L'édition standard démarre à 599 dollars, ou 699 dollars avec verres correcteurs. L'édition personnalisée monte à 749 dollars, et 849 dollars en version corrigée. Le tarif en euros n'est pas encore indiqué, mais on reste dans la zone des lunettes IA accessibles plutôt que premium.
Pour précommander, il faut passer par le site MemoMind.com et déposer 30 dollars, entièrement remboursables après la fin de la campagne. Ce dépôt donne droit à un accès anticipé à la campagne Kickstarter qui sera lancée le 28 mai 2026. Les premiers acheteurs débloquent jusqu'à 340 dollars d'avantages : tarifs préférentiels, paire de verres solaires clipsables et un an d'abonnement premium à l'application MemoMind. Les premières livraisons sont annoncées pour la fin de l'été 2026.
C'est plutôt rafraîchissant de voir un acteur tenter autre chose sur les lunettes IA. Ray-Ban Meta a installé l'idée des lunettes à caméra qui filment tout ce que vous voyez, mais ce n'est pas forcément ce que tout le monde veut. D'ailleurs, j'ai mes Ray-Ban Meta sur les yeux toute la journée, et je ne filme jamais avec.
MemoMind prend donc le contre-pied avec un produit centré sur l'usage privé : l'IA vous aide, vous voyez l'info dans votre champ de vision, et personne autour de vous n'a à se demander si vous êtes en train de filmer. L'idée d'avoir un prompteur adaptatif quand on doit parler en public ou un résumé automatique de réunion, c'est aussi franchement séduisant. À 599 dollars en standard, le tarif est correct pour un produit aussi polyvalent, et les trois styles de montures avec verres correcteurs en option montrent que la marque pense vraiment à tout. Le passage par Kickstarter introduit une part de pari, mais c'est suivi par XGIMI, donc pas vraiment une prise de risque !
Un assistant IA dans le champ de vision, sans caméra
Les MemoMind One ont un parti pris radical face à la plupart des lunettes connectées du moment : pas de caméra. La monture intègre uniquement des écrans, des haut-parleurs et des microphones, ce qui veut dire que l'IA sait ce que vous lui dites, mais pas ce qui vous entoure.
L'info utile s'affiche directement dans votre champ de vision, et l'assistant gère en temps réel les questions-réponses, la traduction instantanée, la navigation ou un mode prompteur adaptatif pour les présentations. Les notes vocales sont transformées à la volée en textes structurés, et les réunions génèrent automatiquement des résumés avec les points clés et les tâches à suivre.
Trois styles de montures, sept coloris
Côté design, MemoMind propose trois formes : Nomad en carrée-ronde, Archive en ronde, Gotham en carrée. Sept coloris personnalisables sont prévus, avec la possibilité d'ajouter des verres correcteurs en option. Côté tarifs, deux éditions sont au catalogue. L'édition standard démarre à 599 dollars, ou 699 dollars avec verres correcteurs. L'édition personnalisée monte à 749 dollars, et 849 dollars en version corrigée. Le tarif en euros n'est pas encore indiqué, mais on reste dans la zone des lunettes IA accessibles plutôt que premium.
Une campagne Kickstarter à partir du 28 mai
Pour précommander, il faut passer par le site MemoMind.com et déposer 30 dollars, entièrement remboursables après la fin de la campagne. Ce dépôt donne droit à un accès anticipé à la campagne Kickstarter qui sera lancée le 28 mai 2026. Les premiers acheteurs débloquent jusqu'à 340 dollars d'avantages : tarifs préférentiels, paire de verres solaires clipsables et un an d'abonnement premium à l'application MemoMind. Les premières livraisons sont annoncées pour la fin de l'été 2026.
On en dit quoi ?
C'est plutôt rafraîchissant de voir un acteur tenter autre chose sur les lunettes IA. Ray-Ban Meta a installé l'idée des lunettes à caméra qui filment tout ce que vous voyez, mais ce n'est pas forcément ce que tout le monde veut. D'ailleurs, j'ai mes Ray-Ban Meta sur les yeux toute la journée, et je ne filme jamais avec.
MemoMind prend donc le contre-pied avec un produit centré sur l'usage privé : l'IA vous aide, vous voyez l'info dans votre champ de vision, et personne autour de vous n'a à se demander si vous êtes en train de filmer. L'idée d'avoir un prompteur adaptatif quand on doit parler en public ou un résumé automatique de réunion, c'est aussi franchement séduisant. À 599 dollars en standard, le tarif est correct pour un produit aussi polyvalent, et les trois styles de montures avec verres correcteurs en option montrent que la marque pense vraiment à tout. Le passage par Kickstarter introduit une part de pari, mais c'est suivi par XGIMI, donc pas vraiment une prise de risque !