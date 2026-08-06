L'Apple Vision Pro permet à ces chirurgiens d'opérer jusqu’à 19 % plus vite
Par Laurence - Publié le
Le Vision Pro est souvent associé au divertissement ou à la productivité, mais le casque d’Apple pourrait aussi trouver sa place dans les blocs opératoires. Une étude menée par l’Université de Californie à San Diego montre que des chirurgiens équipés du Vision Pro ont réalisé certaines interventions sensiblement plus rapidement qu’avec un écran classique, tout en réduisant leur fatigue.
L’étude, publiée dans la revue scientifique AJO International, s’est intéressée à 32 interventions endoscopiques destinées à traiter une obstruction des canaux lacrymaux.
Dans la moitié des opérations, les chirurgiens utilisaient un moniteur traditionnel placé dans la salle. Dans les autres, ils portaient un Apple Vision Pro, qui affichait directement le flux vidéo de l’endoscope devant leurs yeux.
Cette configuration leur permettait de conserver une posture naturelle, sans avoir à tourner constamment la tête vers un écran installé à plusieurs mètres de la table d’opération.
Les résultats sont particulièrement encourageants. Le temps moyen d’une intervention est passé de 42,7 minutes avec un moniteur classique à 34,4 minutes avec le Vision Pro, soit un gain d’environ 19 %. En outre, les 32 opérations se sont déroulées avec succès, sans aucune complication signalée. Les cinq chirurgiens ayant participé à l’étude ont également indiqué préférer travailler avec le casque d’Apple, estimant qu’il réduisait à la fois leur fatigue physique et leur charge mentale pendant l’intervention.
Les chercheurs soulignent également un autre avantage : le Vision Pro remplace une installation vidéo souvent encombrante. Selon eux, le casque est plus compact et pourrait même revenir moins cher que certains systèmes d’affichage médicaux actuellement utilisés dans les blocs opératoires.
Les auteurs restent toutefois prudents. L’étude porte sur un nombre limité de patients et sur un type d’intervention très spécifique. Ils estiment que des essais de plus grande ampleur seront nécessaires avant d’envisager une adoption plus large dans le domaine médical.
Depuis son lancement, Apple met régulièrement en avant les usages professionnels du Vision Pro, mais cette étude apporte l’une des premières démonstrations chiffrées de son intérêt dans un environnement aussi exigeant que le bloc opératoire — soit une utilisation assez limitée pour le commun des utiilsateurs...
Le gain de temps reste modeste à l’échelle d’une seule intervention, mais il s’accompagne d’un meilleur confort pour les chirurgiens et d’un taux de réussite identique. Si ces résultats se confirment sur d’autres spécialités, le Vision Pro pourrait progressivement s’imposer comme un nouvel outil de travail pour certains professionnels de santé, bien au-delà des usages grand public imaginés lors de sa présentation.
LE CASQUE REMPLACE L’ÉCRAN DU BLOC OPÉRATOIRE
L’étude, publiée dans la revue scientifique AJO International, s’est intéressée à 32 interventions endoscopiques destinées à traiter une obstruction des canaux lacrymaux.
Dans la moitié des opérations, les chirurgiens utilisaient un moniteur traditionnel placé dans la salle. Dans les autres, ils portaient un Apple Vision Pro, qui affichait directement le flux vidéo de l’endoscope devant leurs yeux.
Cette configuration leur permettait de conserver une posture naturelle, sans avoir à tourner constamment la tête vers un écran installé à plusieurs mètres de la table d’opération.
DES INTERVENTIONS PLUS RAPIDES
Les résultats sont particulièrement encourageants. Le temps moyen d’une intervention est passé de 42,7 minutes avec un moniteur classique à 34,4 minutes avec le Vision Pro, soit un gain d’environ 19 %. En outre, les 32 opérations se sont déroulées avec succès, sans aucune complication signalée. Les cinq chirurgiens ayant participé à l’étude ont également indiqué préférer travailler avec le casque d’Apple, estimant qu’il réduisait à la fois leur fatigue physique et leur charge mentale pendant l’intervention.
UN ÉQUIPEMENT PLUS COMPACT… ET MOINS COÛTEUX
Les chercheurs soulignent également un autre avantage : le Vision Pro remplace une installation vidéo souvent encombrante. Selon eux, le casque est plus compact et pourrait même revenir moins cher que certains systèmes d’affichage médicaux actuellement utilisés dans les blocs opératoires.
Les auteurs restent toutefois prudents. L’étude porte sur un nombre limité de patients et sur un type d’intervention très spécifique. Ils estiment que des essais de plus grande ampleur seront nécessaires avant d’envisager une adoption plus large dans le domaine médical.
Qu’en penser ?
Depuis son lancement, Apple met régulièrement en avant les usages professionnels du Vision Pro, mais cette étude apporte l’une des premières démonstrations chiffrées de son intérêt dans un environnement aussi exigeant que le bloc opératoire — soit une utilisation assez limitée pour le commun des utiilsateurs...
Le gain de temps reste modeste à l’échelle d’une seule intervention, mais il s’accompagne d’un meilleur confort pour les chirurgiens et d’un taux de réussite identique. Si ces résultats se confirment sur d’autres spécialités, le Vision Pro pourrait progressivement s’imposer comme un nouvel outil de travail pour certains professionnels de santé, bien au-delà des usages grand public imaginés lors de sa présentation.