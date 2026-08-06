L'Apple Vision Pro permet à ces chirurgiens d'opérer jusqu’à 19 % plus vite

LE CASQUE REMPLACE L’ÉCRAN DU BLOC OPÉRATOIRE

Image AJO International

DES INTERVENTIONS PLUS RAPIDES

Image AJO International

UN ÉQUIPEMENT PLUS COMPACT… ET MOINS COÛTEUX

Qu’en penser ?



Depuis son lancement, Apple met régulièrement en avant les usages professionnels du Vision Pro, mais cette étude apporte l’une des premières démonstrations chiffrées de son intérêt dans un environnement aussi exigeant que le bloc opératoire — soit une utilisation assez limitée pour le commun des utiilsateurs...



Le gain de temps reste modeste à l’échelle d’une seule intervention, mais il s’accompagne d’un meilleur confort pour les chirurgiens et d’un taux de réussite identique. Si ces résultats se confirment sur d’autres spécialités, le Vision Pro pourrait progressivement s’imposer comme un nouvel outil de travail pour certains professionnels de santé, bien au-delà des usages grand public imaginés lors de sa présentation.

L’étude, publiée dans la revue scientifique, s’est intéressée àDans la moitié des opérations, les chirurgiens utilisaient un moniteur traditionnel placé dans la salle. Dans les autres, ils portaient un, qui affichait directement le flux vidéo de l’endoscope devant leurs yeux.Cette configuration leur permettait de conserver une posture naturelle, sans avoir à tourner constamment la tête vers un écran installé à plusieurs mètres de la table d’opération.Les résultats sont particulièrement encourageants. Le temps moyen d’une intervention est passé de 42,7 minutes avec un moniteur classique à 34,4 minutes avec le Vision Pro, soit un. En outre,. Les cinq chirurgiens ayant participé à l’étude ont également indiqué préférer travailler avec le casque d’Apple, estimant qu’il réduisait à la fois leur fatigue physique et leur charge mentale pendant l’intervention.Les chercheurs soulignent également un autre avantage :. Selon eux, le casque est plus compact et pourrait même revenir moins cher que certains systèmes d’affichage médicaux actuellement utilisés dans les blocs opératoires.Les auteurs restent toutefois prudents.. Ils estiment que des essais de plus grande ampleur seront nécessaires avant d’envisager une adoption plus large dans le domaine médical.