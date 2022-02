Apple Music : l'audio spatial décolle et le Bluetooth bride le succès du lossless

Starboy

When We All Fall Asleep, Where Do We Go

Hollywood's Bleeding

Lover

Here Comes The Sun

nous constatons une énorme augmentation du catalogue existant disponible en audio spatial car cela permet aux fans d'écouter des morceaux connus d'une nouvelle manière. Nous devons donc nous assurer que l'audio spatial est largement accessible pour tous les types d'artistes et à tous les niveaux

le problème c'est que l'audio sans perte n'est pas disponible en Bluetooth et c'est de loin la technologie la plus utilisée par les gens qui consomment de la musique de nos jours.

Nous aimerions proposer le lossless pour le grand public, et que ce format fonctionne sur à peu près tous les appareils permettant aux auditeurs de remarquer une différence

Plusieurs dirigeants de la division Musique d'Apple. Ainsi, depuis le lancement du Dolby Atmos fin juin 2021, Apple affirme que plus de la moitié des auditeurs écoutent leurs titres en audio spatial. Ce chiffre, qui serait en constante augmentation, est bien entendu également dû à l'activation automatique de l'écoute en Dolby Atmos par défaut (il faut toutefois disposer du matériel adéquat) sur les appareils de Cupertino. De plus, il semblerait que les maisons de disques qui offrent des versions remasterisées en Dolby Atmos constatent une nette augmentation du nombre d'écoutes.Quelques exemples sont donnés, comme l'albumde The Weekend sorti en 2016 et dont la récente version Dolby Atmos a vu ses nouveaux auditeurs augmenter de 20%, la même progression a été observée pour l'albumde Billie Eilish , et même 40% pourde Post Malone , ou encore(dont 40% des nouveaux auditeurs ont poursuivi en écoutant d'autres albums des Fab Four)., ce qui pousse la firme (et Dolby) à donner les moyens aux artistes et aux studios de fournir leurs œuvres en Dolby Atmos. Selon Rachel Newman, responsable mondiale de l'éditorial et du contenu d'Apple Music,(pour l'enregistrement dans les studios, dont nombreux sont ceux à s'équiper, et du côté logiciel avec l'intégration d'outils au sein des STAN comme Logic Audio)Si le Dolby Atmos attire les foules, le bilan est plus mitigé pour l'audio sans perte,. Selon Olivier Schusser, vice-président d'Apple Music et Beats,Apple plancherait d'ailleurs sur un moyen d'abolir cette limite.. C'est un vœu pieux qui pourrait aboutir à la sortie chez Apple d'un nouveau codec et de matériel audio à la hauteur. D'ailleurs,