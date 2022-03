Akai présente son nouveau clavier MIDI USB MPK Mini Play à 125€

MPC Performance

Dans la gamme des claviers Akai MPK,Le petit clavier embarque ainsi 25 touches (avec un keybed -le rail courant le long du clavier, servant à arrêter le mouvement de la touche- revu), huit pads, le fameux joystick rouge, les 10 boutons (avec un emplacement légèrement revu pour les pad controls), les six boutons rotatifs (au design plus épais), ainsi qu', et un emplacement pour 4 piles offrira une autonomie de plus de 14 heures (en hausse par rapport à la génération précédente et ses 3 piles). Espérons qu'Akai en ait profité pour proposer des touches de clavier un peu plus résistantes, point faible des modèles précédents.