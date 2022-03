17 haut-parleurs pour la barre de son Dolby Atmos à 2190€ de Devialet

Après les écouteurs avec ANC Gemini, Devialet continue de diversifier son catalogue avec, dont 8 subwoofesr avec la technologie maison SAM permettant selon le constructeur de se passer de caisson de basse et une sphère centrale ORB qui pourra être orientée en fonction du placement de la barre de son (qui pourra être posée à plat, ou plaquée au mur, cf clichés) sous la télévision ou l'écran du projecteur.En sus de la compatibilité, le système diffusera en 5.1.2 et proposera un port HDMI 2.1 eARC, un port Ethernet Gigabit, du Wi-Fi ac, ainsi qu'une entrée optique. Devialet intègre un algorithme de spatialisation maison SPACE afin de convertir le contenu mono ou stéréo en 5.1.2, l'ADE pour adapter le rendu à la pièce d'écoute et l'AVL pour offrir une égalisation dynamique.Le constructeur évoque une puissance de 950 Watts RMS en crête, une réponse en fréquence allant de 24 Hz à 21 kHz, un niveau sonore maximum de 101 dB SPL à 1 mètre, un DAC 24 bits/96kHz, et un SoC ARM Coretx-A53 épaulé par 1 Go de RAM.