Oseriez-vous porter le casque avec ANC et filtration de l'air de Dyson ?

En février 2020 n ous évoquions un brevet signé Dyson traitant des travaux de la société sur un casque audio avec assainisseur d'air intégré. Aujourd'hui,. Avec la pandémie, nous sommes désormais habitués aux masques futuristes (comme ce modèle de Razer ), mais il semblerait que la conception de ce casque ait débuté bien avant que le COVID-19 ne chamboule notre époque.Le constructeur, mais indique que le casque reprend la technologie de filtration de la marque afin d'aspirer l'air à travers chaque écouteur avant de le filtrer et de l'acheminer devant la bouche et le nez de l'utilisateur grâce à une sorte de bandeau amovible (la fixation est magnétique). Ce module recrachant l'air purifié n'est pas en contact avec le visage, et un système permet de faire varier le débit de l'air en fonction de l'activité de l'utilisateur (un débit d'air supérieur pendant un effort par exemple).Le Zone serait capable de filtrer 99% des particules polluantes et les filtres devront être remplacés au bout d'un an d'utilisation (en fonction de la pollution de l'air). L'ANC, qui risque d'être bienvenu (et espérons-le, performant) afin de gommer le bruit de filtration, s'enclenche automatiquement lorsque le module rejetant l'air est en place, et s'éteint lorsque l'utilisateur l'abaisse pour parler à un interlocuteur.. Reste à savoir si le grand public est prêt à s'affubler d'un tel appareil.