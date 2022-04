L'excellent Audio Hijack passe la quatrième

(la liste complète est dressée sur une page dédiée ) dont une interface revue, trois nouveaux blocs (Mixer, permettant de gérer 5 sources avec contrôle de volume séparé, Magic Boost relevant les bas niveaux, et Simple Compressor afin d'ajouter un compresseur simplement sans crouler sous les réglages), la possibilité de lancer les enregistrements dès le démarrage de la machine, de gérer soi-même la connexion entre les modules, de nouveaux préréglages, la gestion de Raccourcis, l'édition des intitulés des blocs, l'amélioration des blocs Recorder et Volume, la possibilité de rechercher les plug-ins via un filtre, la gestion des Audio Units v3, et bien d'autres nouveautés et optimisations.Pour rappel, le logiciel est une véritable boite à outils pour l'audio et permet d'enregistrer n'importe quelle source provenant du Mac, y compris en mixant les applications et les sources physiques, d'appliquer des effets et plug-ins comme on le ferait au sein d'une STAN, et même d'assurer la diffusion avec affichage du nom des morceaux pour les auditeurs.. Les possesseurs de la version précédente peuvent quant à eux disposer d'une mise à jour pour 29 dollars.