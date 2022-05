L'Echo Gen4, excellente alternative au HomePod mini, à 79€(-20€), Echo Dot gen4 à 29€ (-30€)

Echo Dot Gen4, HomePod mini, Echo Gen4

L'Echo Dot Gen4 est livrée avec une alimentation de 15W (12V/1,25A) dotée d'un câble mesurant 146 centimètres., ce qui rassurera les plus inquiets. Pour dix euros de plus, Amazon propose également une version de l' Echo Dot avec horloge , qui trouvera alors simplement sa place sur une table de chevet (toucher le dessus de l'enceinte permet alors de reporter l'alarme). L'Echo Dot en remontre au HomePod mini (en sus du Bluetooth), ce qui permettra d'ajouter Alexa à un système audio bien plus efficace, qui serait dépourvu d'une telle fonctionnalité. Cette sortie est donc parfaite pour les utilisateurs qui voudront moderniser un ancien appareil à moindres frais. L'Echo Dot Gen4 à 29,99€ au lieu de 59,99€ L'Echo Dot Gen4 avec horloge à 39,99€ au lieu de 69,99€ L'Echo Dot Gen3 à 27,99€ aulique de 49,99€L' Echo Gen4 , un rendu sonore s'adaptant à la pièce d'écoute, le Bluetooth Low Energy, un son Dolby Stéréo avec un haut-parleur de 76 mm (3 pouces) et deux tweeters de 20 mm (0,8 pouce), et un port auxiliaire en mini jack 3,5mm qui peut être configuré en entrée comme en sortie via l'App Alexa, ce qui permet, à l'aide des câbles adéquats (il faut brancher les deux Echo en filaire) d'utiliser les enceintes sereinement sur le Mac sans aucune latence. Les Echo et Echo Dot peuvent également être appairées en mode sans fil afin de profiter d'une paire stéréo.L' Echo Gen4 est certes nettement plus volumineuse qu'un HomePod mini L'enceinte d'Amazon a nettement plus de corps que celle de Cupertino, les médiums et les aigus sont définis, et le rendu général est plus percutant. La firme jouit de nombreux partenariats -et donc de nombreuses Skills- grâce à l'adoption massive de la gamme Echo de l'autre côté de l'Atlantique, avec près de 70 % de parts de marché. Cela devrait permettre aux utilisateurs de contrôler une grande partie des objets connectés disponibles actuellement. Côté assistant virtuel, force est de constater qu'Alexa est nettement plus performante que Siri, et L'Echo Gen4 à 79,99€ au lieu de 99,99€