Entre 400 et 600€ d'économie sur des enceintes Devialet Phantom I recondionnées

Pour rappel, en février 2021,, tout en renommant la Reactor en Phantom II et en déployant un système d'exploitation repensé dans la foulée. Les enceintes Devialet sont livrées dans de volumineuses boîtes qui ne passeront pas inaperçues. Le packaging protège bien les produits, et ne contient que le strict minium, l'enceinte et le câble d'alimentation pour Phantom II, ainsi que la nouvelle télécommande et le câble USB nécessaire à sa recharge pour Phantom I ().Les imposantes (252x255x342 mm pour 11,4 kg sur notre balance) enceintes Phantom I 103 dB que nous avons pu essayer embarquent chacune, un DAC 24 bits/96 kHz, un processeur ARM Cortex-A9 à 1,25 GHz et 512 Mo de RAM, un port Ethernet Gigabit, et une entrée numérique optique Toslink 24bits/96 kHz. Le constructeur annonce un niveau sonore maximal de 106 dB SPL à 1 mètre, 2x500 W RMS, et une bande passante de 16 Hz à 25 kHz à -6 dB. Niveau connectique, en sus de l'entrée optique et de l'Ethernet, Phantom I est compatible Wi-Fi (a/b/g/n/ac 2.4 GHz et 5 GHz), Bluetooth avec les codecs SBC et AAC, UPnP, Roon, AirPlay 2 et Spotify Connect.Chaque enceinte dispose de deux flasques latérales en métal poli (ce dernier varie selon le modèle). La Devialet Phantom I 103 dB Chrome recondtionnée à 1590€ au lieu de 1990€ La Devialet Phantom I 108 dB Gold recondtionnée à 2390€ au lieu de 2990€