L'enceinte Bluetooth et chargeur sans fil de Bang & Olufsen à 399€ (-150€)

La Beolit 20 de la firme danoise dispose d'un design sobre mêlant aluminium anodisée et une sangle en cuir à tannage végétal, le Bluetooth 4.2 avec les codecs SBC et AAC, trois haut-parleurs de 1,5 pouces, un haut-parleur long débattement pour les graves de 5,5 pouces et deux radiateurs passifs de 4 pouces, deux amplificateurs de classe de 35W,à volume modéré (25 heures à bas volume), et un port auxiliaire en mini jack 3,5mm.Autre point intéressant,comme les smartphones ou les écouteurs. Il sera également possible de coupler deux Beolit 20 (ou une Beolit 20 et une Beolit 17) pour obtenir une diffusion en stéréo. L'enceinte Beolit 20 Anthracite de Bang & Olufsen à 399€ au lieu de 549€ L'enceinte Beolit 20 Grey Mist de Bang & Olufsen à 399€ au lieu de 549€