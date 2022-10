L'excellente enceinte Soundcore Motion+ à 84€ (-25€), USB-C, aptX, Bluetooth multipoint

Une excellente enceinte en promotion

Un excellent rapport qualité/prix !

La division d'Anker entend bien se démarquer sur ce marché encombré en offrant des produits satisfaisants à des tarifs raisonnables. Pour ce faire,. La Soundcore Motion+ est livrée dans une boite aux couleurs de la marque (blanc et bleu) contenant l'enceinte elle-même, un câble USB-C vers USB-A de 61 centimètres, et un câble mini jack 3,5 millimètres vers mini jack 3,5 millimètres de 63 centimètres.La Motion+ est plutôt compacte avec des mensurations de 25,4 x 7,6 x 7,6 centimètres et un poids de 1 056 grammes sur notre balance.ce qui permettra de ne pas craindre de les emmener au bord de la piscine, et embarquent le Bluetooth 5.0 (SBC et aptX pour la Motion+), comme un Mac et un iPhone ainsi qu'une entrée analogique en mini jack 3,5 mm.(il nous a fallu presque quatre heures pour refaire le plein). L'application dédiée est complète et permet de consulter le niveau de la batterie, de mettre à jour le firmware, de choisir une période de 5/10/30 ou 60 minutes pour l'arrêt automatique, de choisir un préréglage ou d'opter pour l'égaliseur à 9 bandes.qui est clairement à la hauteur d'enceintes vendues à un tarif plus élevé sur le marché. En gardant à l'esprit que ces enceintes restent des modèles nomades et Bluetooth, le rendu est agréable, avec des aigus détaillés, des basses présentes sans être incontrôlées (ce qui arrive parfois sur certains modèles) et des médiums agréables.. Vous trouverez des enceintes qui offrent un rendu de meilleure qualité, mais il faudra débourser assez nettement plus, pour un résultat qui ne sera pas nettement supérieur (nous parlons bien uniquement d'enceintes Bluetooth nomades). La Soundcore Motion+ Noire à 84,99€ au lieu de 109,99€ (coupon)