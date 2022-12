Une interface simplifiée et de nouveaux effets pour le synthétiseur Pigments 4 d'Arturia

Pigments 4 : une nouvelle interface simplifiée

En promotion jusqu'au 4 janvier 2023

Après avoir proposé la prise en charge native des Mac Apple Silicon avec la version 3.5 l'année dernière,de ce qui pouvait ressembler à une usine à gaz pour les utilisateurs les moins aguerris (cela reste le cas lorsque l'on met les mains dans le cambouis). Cette version 4 est également l'occasion de profiter d'amélioration pour le moteur de synthèse, de nouveaux effets comme le filtre MS-20, la Shimmer Reverb, le Super Unison, d'optimisations pour les effets des versions précédentes, ainsi que de la collection de nouvelles banques de son Wavelenghts Lo-fi, Neuro Bass et Cinematic, couvrant plusieurs genres musicaux et usages.Pigments 4 permet de profiter de nouveaux préréglages afin de se lancer rapidement ainsi que de nombreux presets d'artistes de renom, comme Jeremy Savage, Starcadian, Cubic Spline, Mord Fustang et Jörg Hüttner. Le programme est compatible NKS afin de tirer parti des contrôleurs signés Native Instruments. Le synthétiseur pourra fonctionner de manière autonome, ou être appelée au sein d'une STAN (pour Station de Travail Audio Numérique, ou DAW -Digital Audio Workstation- dans la langue de Beck) sous la forme d'un plugin au format VST, AAX et Audio Units.(Pigments 4 est gratuit pour ceux qui possèdent la version précédente), le tarif passera ensuite à 199 euros. Pigments 4 nécessite un Mac M1 ou Intel avec un CPU à 2,5 GHz, 4 Go de RAM, 2 Go d'espace de stockage libre et macOS 10.13 minimum.