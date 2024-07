La clef sur iPhone arrive enfin sur toutes les Honda récentes !

Une app pour tous les modèles

Cela permettra aux propriétaires de transformer leur smartphone en clé et de partager l’accès au véhicule avec jusqu’à cinq conducteurs supplémentaires, en toute sécurité.

Un abonnement gratuit 3 ans

Cet abonnement sera gratuit pendant trois ans à compter de la première date d’immatriculation du véhicule, puis une faible mensualité sera facturée.

Cette nouvelle structure permet également aux propriétaires secondaires et ultérieurs d’utiliser la fonctionnalité gratuitement en cas d’achat dans les trois ans suivant la première immatriculation du véhicule. Auparavant, cette option n’était disponible que pour le premier propriétaire enregistré du véhicule.

My Honda+ Honda Motor Europe Télécharger

Le programme va égalmentde dernière génération ont enfin accès au tableau de bord virtuel, au contrôle à distance du véhicule, à la localisation et au géorepérage, des fonctions très demandés par les clients de la marque.Mais la fonction la plus demandée, c'est évidemmentprécise le constructeur.La nouvelle version de My Honda+ offre également la possibilité. Les modifications apportées à l’application permettent en outre de mettre à jour plus rapidement et plus précisément l’état du véhicule une fois le contact coupé.Les modèles entièrement électriques et hybrides rechargeables bénéficieront de nouvelles fonctionnalités supplémentaires, comme la possibilité deCe sera le cas duactuellement :Honda affirme avoir«Connectivité avancée», «Sécurité et voyage» et «Clé numérique Honda» en un seul pack.