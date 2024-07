Bose offre une fonction pratique aux écouteurs QC Ultra et Ultra Open

Bose ajoute le Bluetooth mutlipoint via une mise à jour

Bose QC Ultra

Bose QC Ultra et Ultra Open

transformant

A l'image de ce qu'avait fait Sony pour les LinkBuds, LinkBuds S et WF-1000XM4 en 2022, Bose ajoute le Bluetooth multipoint à ses écouteurs QC Ultra et Ultra Open (Oreilles Libres Ultra) via une mise à jour logicielle. Pour rappel, cette fonctionnalité fort pratique permet d'appairer et de connecter simultanément deux appareils aux écouteurs, comme un iPhone et un Mac. Cette fonction est devenue un standard sur les écouteurs haut de gamme et il semblait même étrange de voir Bose faire l'impasse sur ce point. Les possesseurs de ces modèles devraient ainsi être ravis de l'arrivée de cette fonction et n'auront pas longtemps à patienter avant d'en profiter. En effet, le déploiement de la mise à jour à débuté et devrait être disponibles pour tous d'ici deux semaines selon le constructeur. Pour rappel, les Bose QC Ultra sont les successeurs des QC Earbuds II. Au menu de cette version Ultra, une meilleure qualité audio, un ANC optimisé, du Bluetooth 5.2 avec les codecs SBC, AAC et aptX Adaptive, la certification Snapdragon Sound et l'immersive Audio, le tout avec une autonomie de 6h (4h avec l'immersive Audio). Quant aux Bose Oreilles Libres Ultra, ils proposent un concept différent. En effet, de nombreux utilisateurs ne supportent pas d'avoir des écouteurs envahissant leurs conduits auditifs, pouvant causer une gêne au bout d'un moment, et les coupant de leur environnement (même si un mode Transparence perforant pour améliorer ce point). Bose a donc eu l'idée de concevoir des écouteurs qui se pincent sur le bord de l'oreille, avec une partie batterie derrière l'oreille et un haut-parleur diffusant l'audio vers le conduit, sans pénétrer ce dernier. S'il n'est pas nouveau, le concept peut être intéressant si vous ne supportez pas les intras ou semi intra-auriculaires. Côté technique, les Bose Oreilles Libres Ultra proposent la technologie maison Immersive Audio, un algorithme transformant n'importe quelle piste en audio spatial, que l'on pourra désactiver (merci), du Bluetooth 5.3 avec les codecs SBC et aptX Adaptive, une certification IPX4 et une autonomie de 7,5 heures (4,5h avec l'audio immersif). Ce dernier est doté d'un port USB-C, d'une charge rapide offrant 2 heures d'utilisation en 10 minutes, mais fait l'impasse sur la charge sans fil.