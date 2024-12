L'excellente Sonos Move 2 à son prix le plus bas : Bluetooth, AirPlay 2 et USB-C !

Présentation de la Sonos Move 2

L'adaptateur USB-C n'est pas dans la boîte

Le bouton pour couper les micros

Comment sonne-t-elle cette Move 2 ?

L'enceinte est également proposée en vert olive

Le design de cette Move 2 reste très proche de la version précédente tout en reprenant le nouveau panneau de commandes hérité des Era 100 et 300 et en offrant(contre du mono sur la première génération), une station de charge dont le fil est enfin amovible (port USB-C à brancher sur l'alimentation), le support du Bluetooth et du Wi-Fi sans avoir à appuyer sur le bouton situé à l'arrière du premier modèle pour choisir entre les deux modes, un bouton physique pour couper totalement les micros, ou encore(en option malheureusement).Ce nouveau modèle reprend donc ce qui a fait le succès de la version originelle, comme u, même en extérieur, une pratique poignée de transport,la possibilité de remplacer la batterie via un kit vendu par la firme,, la possibilité de coupler deux enceintes de la même génération, le mode Trueplay (automatique) pour adapter le rendu à la pièce d'écoute grâce aux microphones intégrés, et en profite pour améliorer certains aspects.Ainsi, l'autonomie, point noir de la version précédente (avec tout de même 11 heures, mais le volume physique laisser espérer mieux), est en hausse et de belle manière puisque(ce que nous avons pu vérifier, et même dépasser de quelques minutes). Notons également queAttention toutefois,Même si cela est possible, et même conseillé si votre batterie est en fin de vie, cela ne permettra de gagner qu'environ 25% par rapport à l'autonomie de base, le reste du gain étant dû à l'optimisation du système sur cette nouvelle génération.Dès la première écoute, l'apport de la stéréo est évident, avec. Bien évidemment, le volume et l'espace entre les deux tweeters ne permet pas d'avoir une énorme séparation entre les deux canaux, mais la différence avec la première génération est bien là. Si vous disposez déjà du premier modèle, le coût n'en vaudra pas la chandelle, mais c'est un plus agréable pour ceux qui débuteront avec cette nouvelle génération., ce qui est agréable pour une enceinte nomade et l'ensemble du spectre détaillé, avec des aigus nettement plus présents sur cette nouvelle itération, sans prendre trop de place, ni être fatigant. L'enceinte n'est pas très compacte ni très légère avec ses 24,1 x 16 x 12,7 cm pour 3 kg sur la balance, maispour une enceinte nomade, et bien au-dessus de la mêlée.Petit point négatif, comme sur la Roam,. Pour le reste, c'est presque un sans faute ! L'enceinte est compatible avec Alexa et l'assistant Sonos, mais plus avec Google Assistant (les relations entre les deux firmes ne sont pas au beau fixe). La polyvalence apportée par l'entrée USB-C est un vrai plus, et l'on apprécierait de voir Apple emprunter cette voie avec le HomePod . Cela permettra d'utiliser l'enceinte avec une source traditionnelle, et pourquoi pas de sonoriser un Mac sans aucune latence avec les câbles et adaptateurs adéquats, dommage que ces derniers ne soient pas livrés dans la boîte.