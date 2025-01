Les derniers casques, écouteurs et la barre de son Bose Ultra en promo : jusqu'à -40% !

Bose Smart Ultra Soundbar

racetrack

Un système évolutif

Les casques et écouteurs de la gamme Ultra également en promo !

Bose QuietComfort Ultra Headphones

d'une clarté exceptionnelle

Ecouteurs Bose QuietComfort Ultra

Bose propose. La nouvelle barre de son du constructeur reprend le design et une bonne partie de la fiche technique de son ainée lancée en septembre 2021, avec des mensurations de 5,8 x 104,5 x 10,7 cm pour un poids de 5,8kg sur la balance.La Smart Ultra Soundbar embarque un ensemble de sept haut-parleurs, dont deux orientés vers le haut pour le Dolby Atmos, quatre haut-parleurs(de forme ovale, rappelant les circuits de course aux US) en façade et un tweeter.et les technologies maison TrueSpace et PhaseGuide promettent des effets d'élévation renforcés pour le Dolby Atmos.Niveau connectique, la Smart Ultra Soundbar propose, et la compatibilité avec les assistants virtuels d'Amazon et de Google.Il sera également envisageable(Bass Module 500 et Surround Speakers)Il est aussi possible d’appairer un casque Bose via SimpleSync au sein de l’application Bose Music(ce qui peut s'avérer pratique pour certains utilisateurs).. Le constructeur fait légèrement évoluer le design et lui offre la pratique possibilité de plier le casque pour faciliter le transport, ce qui manquait cruellement au 700., comme la fonction CustomTune afin d'adapter le rendu à la forme des oreilles de l'utilisateur. Bose annonce un confort de haut vol (la firme maitrise effectivement plutôt bien ce point), des appels, une réduction active du bruit ambiant (ANC) encore améliorée et un mode Aware (équivalent du mode Transparence), la possibilité de connecter le casque en filaire via un mini jack (mais pas d'audio en USB-C),(18h avec l'Immersive Audio).Les écouteurs QuietComfort passent également à l'Ultra et viennent remplacer les QC Earbuds II. Au menu de cette nouvelle version,(4h avec l'immersive Audio).